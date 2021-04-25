AK Parti Grup Başkanvekili Ünal, Biden’in ‘Soykırım’ açıklamasına tepki gösterdi
AK Parti Grup Başkanvekili ve Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, ABD Başkanı Joe Biden’ın 1915 olayları ile ilgili iddia edilen sözde soykırım açıklamalarına sert tepki gösterdi.
GÜNDEM 25.04.2021, 09:40
ABD Başkanı Joe Biden, 1915 olayları ile ilgili iddia edilen sözde soykırım hakkında açıklama yaptı. Biden, olayları "soykırım" olarak niteledi. 1915 olaylarıyla ilgili 'soykırım' ifadelesini kullanan Biden'a Türkiye'den sert tepki geldi.
AK Parti Grup Başkanvekili ve Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, Biden’ın sarf ettiği sözler hakkında açıklamalarda bulundu ve yapılan açıklamanın hakikatle uzaktan yakından bir ilişkisinin bulunmadığını dile getirdi.
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