AK Parti Grup Başkanvekili Ünal, Biden’in ‘Soykırım’ açıklamasına tepki gösterdi

AK Parti Grup Başkanvekili ve Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, ABD Başkanı Joe Biden’ın 1915 olayları ile ilgili iddia edilen sözde soykırım açıklamalarına sert tepki gösterdi.

GÜNDEM 25.04.2021, 09:40 25.04.2021, 14:59
AK Parti Grup Başkanvekili Ünal, Biden’in ‘Soykırım’ açıklamasına tepki gösterdi

ABD Başkanı Joe Biden, 1915 olayları ile ilgili iddia edilen sözde soykırım hakkında açıklama yaptı. Biden, olayları "soykırım" olarak niteledi. 1915 olaylarıyla ilgili 'soykırım' ifadelesini kullanan Biden'a Türkiye'den sert tepki geldi.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, Biden’ın sarf ettiği sözler hakkında açıklamalarda bulundu ve yapılan açıklamanın hakikatle uzaktan yakından bir ilişkisinin bulunmadığını dile getirdi.

#AK Parti Grup Başkanvekili Ünal #Biden #soykırım #Aksu Haber #aksu tv haber #Aksu Tv
Yorumlar (0)
30°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 25 Nisan 2021
İmsak 04:08
Güneş 05:37
Öğle 12:35
İkindi 16:20
Akşam 19:23
Yatsı 20:46
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 35 75
2. Galatasaray 35 69
3. Fenerbahçe 34 69
4. Trabzonspor 36 63
5. Alanyaspor 35 55
6. Hatayspor 35 54
7. Sivasspor 35 52
8. Gaziantep FK 34 51
9. Karagümrük 35 50
10. Göztepe 35 47
11. Konyaspor 35 42
12. Rizespor 35 42
13. Antalyaspor 36 42
14. Malatyaspor 35 40
15. Ankaragücü 35 38
16. Kasımpaşa 35 37
17. Başakşehir 34 36
18. Kayserispor 35 35
19. Gençlerbirliği 35 35
20. Erzurumspor 35 34
21. Denizlispor 35 28
Takımlar O P
1. Giresunspor 31 63
2. Adana Demirspor 31 61
3. Samsunspor 31 61
4. Altay 31 57
5. İstanbulspor 31 57
6. Altınordu 31 53
7. Ankara Keçiörengücü 31 49
8. Ümraniye 31 47
9. Tuzlaspor 31 47
10. Bursaspor 31 43
11. Bandırmaspor 31 39
12. Boluspor 31 38
13. Balıkesirspor 31 35
14. Adanaspor 31 34
15. Menemenspor 31 31
16. Akhisar Bld.Spor 31 26
17. Ankaraspor 31 23
18. Eskişehirspor 31 8
Takımlar O P
1. Man City 33 77
2. M. United 32 66
3. Leicester City 32 59
4. Chelsea 33 58
5. West Ham 33 55
6. Liverpool 33 54
7. Tottenham 33 53
8. Everton 32 52
9. Arsenal 33 46
10. Leeds United 32 46
11. Aston Villa 31 44
12. Wolverhampton 33 41
13. Crystal Palace 31 38
14. Burnley 33 36
15. Southampton 32 36
16. Newcastle 33 36
17. Brighton 33 34
18. Fulham 33 27
19. West Bromwich 32 24
20. Sheffield United 33 17
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 32 73
2. Real Madrid 33 71
3. Barcelona 31 68
4. Sevilla 32 67
5. Real Sociedad 32 50
6. Real Betis 33 50
7. Villarreal 32 49
8. Granada 31 42
9. Osasuna 32 40
10. Athletic Bilbao 31 38
11. Celta de Vigo 32 38
12. Levante 33 38
13. Cádiz 33 37
14. Valencia 33 36
15. Getafe 33 34
16. Deportivo Alaves 33 31
17. Elche 33 30
18. Real Valladolid 32 29
19. Huesca 33 27
20. Eibar 32 23