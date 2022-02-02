AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Tıraş’tan Üç Aylar ve Regaip Kandili Mesajı
AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Ahmet Tıraş, üç ayların başlangıcı ve Regaip Kandili nedeniyle bir kutlama mesajı yayınladı.
Başkan Tıraş Mesajında, Regaip, Miraç, Berat Kandillerini ve Kadir Gecesini barındıran, Recep, Şaban ve Ramazan aylarını içine alan mübarek üç aylara erişmiş olmanın huzur ve mutluluğunu hep birlikte yaşadığımızı belirten Tıraş, “Bu günler Rabbimizin insanlığa sunduğu bereket ve rahmet dolu dönemlerdir. Dayanışma, yardımlaşma, merhamet hislerimizin üst noktaya ulaştığı, insanlığın erdemlerinin ve güzelliklerinin ortaya çıktığı aylardır. Rahmet kapılarının sonuna kadar açıldığı bu ayları Rabbimize yaklaşmak için ibadet ve tövbeyle değerlendirirken, birbirimizle yakınlaşmak, kardeşliğimizi pekiştirmek, aramızdaki anlaşmazlıkları kardeşlik potası içinde eritmek için de bir fırsat olarak görmeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle bütün İslam aleminin üç aylarını ve idrak edeceğimiz Regaip Kandilini tebrik eder, bu mübarek günlerin İslam aleminin ve milletimizin birlik, beraberliğine, barış ve huzuruna vesile olmasını temenni ederim” dedi.
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