AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç: ''46 yıldır kapatılmış bir şehir olmuştu Maraş''

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç TBMM genel kurulunda söz alarak 46 yıldır kapatılmış bir şehir olan “Maraş” la ilgili olarak konuştu.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç burada yaptığı konuşmasında Kapalı Maraş’ın tarihinden bahsederek açılış sürecini değerlendirdi.