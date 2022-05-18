Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Cihat Sezal A Haber’e konuk oldu!

Milletvekili Sezal Burada Kahramanmaraş’taki sığınmacılar hakkında bilgiler vererek Kahramanmaraş’ın sanayi kenti olduğunu ve sığınmacıların istihdamı hakkında da önemli açıklamalarda bulundu.

Milletvekili Sezal Son Olarak Kahramanmaraş’ta vatandaşlık verilen sığınmacılar hakkında da önemli detaylar paylaştı