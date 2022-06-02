AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Cihat Sezal, TBMM'de konuştu!
AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Cihat Sezal TBMM genel kurulunda Türkiye ihracatçılar meclisi ile ihracatçı birliklerinin kuruluş ve görevleri hakkında kanun ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi sahibi olarak söz aldı.
GÜNDEM 02.06.2022, 14:41 02.06.2022, 14:45
Milletvekili Sezal konuşmasında ihracatçı birliklerinin yıllık aydan borçları üzerindeki çalışmalara dikkat çekti.
Milletvekili Sezal ülkede toplam 18 serbest bölgenin olduğuna dikkat çekerek şu ifadelere yer verdi.
Milletvekili Sezal son olarak helal akreditasyon kurumunun kuruluş kanununda bazı değişiklikler yapılması öngörülüyor. Dedi.
Namaz Vakti 02 Haziran 2022
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