AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Cihat Sezal, TBMM'de konuştu!

Milletvekili Sezal konuşmasında ihracatçı birliklerinin yıllık aydan borçları üzerindeki çalışmalara dikkat çekti.

Milletvekili Sezal ülkede toplam 18 serbest bölgenin olduğuna dikkat çekerek şu ifadelere yer verdi.

Milletvekili Sezal son olarak helal akreditasyon kurumunun kuruluş kanununda bazı değişiklikler yapılması öngörülüyor. Dedi.