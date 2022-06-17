AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Öçal, Diyarbakır annelerini ziyaret etti
Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma gününde devam ediyor.
GÜNDEM 17.06.2022, 14:59 17.06.2022, 16:08
AK Parti'li Öçal, HDP il binası önünde ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişini sürdüren aileleri ziyaret etti.
AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal, Diyarbakır annelerinin oturma eylemine ilişkin yaptığı açıklamada, "Diyarbakır annelerinin mücadelesini, teröre karşı konulmuş en güçlü sivil mücadele olarak görmek lazım. Bir an önce bu annelerin feryadına herkesin kulak kesilmesi lazım." dedi.
Konuşmasının devamında Öçal, HDP ile terör örgütü PKK'ya tepkilerini dile getirdi.
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