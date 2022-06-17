AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Öçal, Diyarbakır annelerini ziyaret etti

AK Parti'li Öçal, HDP il binası önünde ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişini sürdüren aileleri ziyaret etti.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal, Diyarbakır annelerinin oturma eylemine ilişkin yaptığı açıklamada, "Diyarbakır annelerinin mücadelesini, teröre karşı konulmuş en güçlü sivil mücadele olarak görmek lazım. Bir an önce bu annelerin feryadına herkesin kulak kesilmesi lazım." dedi.

Konuşmasının devamında Öçal, HDP ile terör örgütü PKK'ya tepkilerini dile getirdi.