AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Özdemir'den Türk Kızılay’ı ile ilgili açıklamalar

Özdemir yaptığı konuşmada “152 yıllık geçmişi olan Kızılay, her zaman toplum vicdanında önemli bir yer edinmiştir” ifadelerine yer verdi.

Özdemir, konuşmasını resmi facebook hesabında şu notları yazarak paylaştı;

152 yıllık geçmişi olan Kızılay, her zaman toplum vicdanında önemli bir yer edinmiştir. Özellikle pandemi sürecinde ihtiyacı olan vatandaşlarımıza ulaşması noktasında çok başarılı işler yapmıştır. Bu vesileyle Kızılay'ın bağışçılarına ve Kızılay gönüllülerine çok teşekkür ediyorum.