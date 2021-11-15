AK Parti MKYK toplandı
AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu, AK Parti Genel Merkezi'nde Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
GÜNDEM 15.11.2021, 14:47
Parti genel merkezindeki basına kapalı toplantı, saat 14.20'de başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantıda iç ve dış gündemdeki gelişmeler ele alınacak.
Ekonomi, koronavirüsle mücadele, terörle mücadele gibi başlıklarda son gelişmeler değerlendirilecek.
Meclis gündemi ve parti grubunun çalışmaları da gözden geçirilecek.
Toplantı sonrası parti sözcüsü Ömer Çelik, düzenleyeceği basın toplantısı AK Parti MKYK gündemini kamuoyu ile paylaşacak.
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