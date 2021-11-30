AK Parti MYK'dan asgari ücret açıklaması: Bize iletilen her mesajı alıyoruz
AK Parti MYK toplantısı sonrası konuşan parti sözcüsü Ömer Çelik'ten yarın ilk kez bir araya gelecek olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı öncesi dikkat çeken bir açıklama geldi. Çelik, "Hakkaniyetli ve makul bir asgari ücret için bütün enstrümanların değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Belirli görüşler olgunlaşıyor. Vatandaşlarımızın hiçbir kuşkusu olmasın, bize iletilen her mesajı alıyoruz." dedi.
Ak Parti MYK, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantı sonrası açıklama yapmak üzere parti sözcüsü Ömer Çelik kameralar karşısına geçti.
HAKKANİYETLİ ÜCRET VURGUSU
Yarın ilk kez yapılacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısından önce değerlendirmelerde bulunan Çelik, "Bakanlığın çalışması devam ediyor. Hakkaniyetli bir asgari ücretin çıkması için enstrümanların değerlendirilmesi gerekiyor. MYK'da bu değerlendirildi. Hakkaniyetli, makul, sorun çözücü bir çerçeve önemli. Vatandaşlarımızla oturuyoruz görüşüyoruz. Vatandaşlarımızın hiçbir kuşkusu olmasın, bize iletilen her mesajı alıyoruz. Pek çok krizi doğru siyasetler ile aşma deneyimine sahip bir kadroyuz. Kapsamlı bir değerlendirilme yapılmıştır." ifadelerini kullandı.
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