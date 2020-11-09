AK Parti MYK sonrası Berat Albayrak'ın istifa paylaşımı ile ilgili açıklama

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları;

Diyarbakır annelerine bir kez daha selam gönderiyoruz. Evlatlarına kavuşma sürecini yakından takip ediyoruz. İzmir depremiyle ilgili gündemi yakından takip ediyoruz. 115 vatandaşımız hayatını kaybetti. Çok sayıda görevli birim büyük bir koordinasyon şeklinde İzmir'e sahip çıkmaya oluşan yaraları sarmaya beraber olmaya çalıştı. Kurtarma ekiplerinin ne kadar fedakarlıkla çalıştığını gördük. Hiçbirini tek tek sayamıyoruz ama kelime yetmeyecek kadar büyük bir fedakarlık bu. İzmir'deki vatandaşlarımızın yaralarının sarılması için acil müdahale geçiyor. Hane halkına 30 bin liralık eşya yardımı yapılması kararlaştırıldı.

'ERMENİSTAN BARBARLIĞINA DESTEK VEREN ÜLKELERİ KINIYORUZ'

TBMM grubu çalışmaları değerlendirildi. En son Cumhurbaşkanımızı Kahramanmaraş ve Kocaeli kongrelerine katıldı. Bu hafta içerisindeki en büyük sevincimiz Azerbaycan'ın Suşa şehrinin işgalden kurtarılmasıdır. 28 yıldır işgal altında kalan bu bölgeler birebir Azerbaycan toprağıdır. Ermenistan hukuka aykırı bir şekilde buraları işgal etmiştir. Şimdi işgal altındaki topraklar bir bir kurtarılıyor. Suşa Azerbaycan'ın sembol bir şehridir. Azerbaycan Türkü kardeşlerimizden çok sayıda şehit var. Hepsine Allah'tan rahmet diliyoruz. Ermenistan'ın barbarlığına destek veren ülkeleri de buradan kınıyoruz. Tek dertleri Ermenistan'ın gayri işgaline destek vermek. Ama bu amacına ulaşamayacaklar. Bu ülkelerin başında Fransa geliyor. Maalesef kendi ülkelerindeki yönetememeyi kapatmak için Türkiye karşıtlı bir tavır içine giriyor

BERAT ALBAYRAK'IN İSTİFA PAYLAŞIMI

MYK gündemini sizlerle paylaştım. Göreve getirme, görevden alma Cumhurbaşkanlığının takdiridir. Bu konuyla ilgili açıklama yapmam mümkün değildir. Cumhurbaşkanımız takdirini sizlerle paylaşacaktır. MYK'nın konusu olan da bir konu değil. Sayın Cumhurbaşkanımızı uygun gördüğü bir şekilde paylaşacaktır. Devlet gayet güçlü bir şekilde yoluna devam etmektedir. Herhangi bir tıkanma söz konusu değildir. Önümüzdeki pazar günü Sayın Cumhurbaşkanımız Kapalı Maraş'ı ziyaret edecekler. Sayın Bahçeli'de davet edildi. Cumhurbaşkanı kabinesi dolayısıyla kendi konularına hakimdir. Öyle devlet krizi gibi bir durum söz konusu değildir. Görevden alma, istifa, göreve getirme durumu Cumhurbaşkanımızın takdiridir.