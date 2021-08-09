AK Parti MYK toplandı

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantıda, orman yangınlarıyla mücadele konusu ele alınacak.

GÜNDEM 09.08.2021, 17:17 09.08.2021, 17:45
AK Parti MYK toplandı

Orman yangınlarını söndürme çalışmalarının değerlendirileceği AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında hasar tespit çalışmaları ve yaraların sarılmasıyla ilgili konular ele alınacak.

Koronavirüsle mücadelede son durum da toplantının gündeminde olacak.

MYK'da yeni Anayasa çalışmalarının yanısıra Afgan sığınmacıların durumu ve Kıbrıs meselesi gibi bölgesel konular değerlendirilecek.

AK Parti, 14 Ağustos'ta kuruluşunun 20'nci yıl dönümünü kutlayacak. Toplantıda yıldönümü etkinlikleri ile ilgili hazırlıklar değerlendirilecek.

Toplantının ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik gündeme ilişkin açıklama yapacak.

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