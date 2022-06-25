Ak Parti MYK Üyesi TBMM Grup Başkan Vekili Mahir Ünal açılış törenine katıldı
Dondurmadan, oymacılığa, kırmızı biberden, bakırcılığa A’dan Z’ye İstanbul’da Kahramanmaraş’ı yaşatacak olan Kahramanmaraş Tanıtım Günleri’nin açılışı İstanbul Yenikapı Miting Alanı’nda düzenlenen açılış töreniyle yapıldı.
GÜNDEM 25.06.2022, 13:20 25.06.2022, 17:30
Açılışta konuşma yapan AK Parti MYK Üyesi TBMM Grup Başkan Vekili Mahir Ünal, İstanbul’da yaşayan Kahramanmaraşlılar yılda en az bir kez gelmelidir ve Kahramanmaraş’ın gelişimine vizyonlarıyla katkı sunmalarını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.
Programın devamında Ünal stantları gezerek, bilgiler aldı.
Stantları gezdikten sonra Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan TBMM Grup Başkan Vekili ünal, tanıtım günlerinin önemini anlattı.
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