Ak Parti MYK Üyesi TBMM Grup Başkan Vekili Mahir Ünal açılış törenine katıldı

Açılışta konuşma yapan AK Parti MYK Üyesi TBMM Grup Başkan Vekili Mahir Ünal, İstanbul’da yaşayan Kahramanmaraşlılar yılda en az bir kez gelmelidir ve Kahramanmaraş’ın gelişimine vizyonlarıyla katkı sunmalarını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Programın devamında Ünal stantları gezerek, bilgiler aldı.

Stantları gezdikten sonra Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan TBMM Grup Başkan Vekili ünal, tanıtım günlerinin önemini anlattı.