Ak Parti MYK Üyesi TBMM Grup Başkanvekili Ünal, Akit Tv’ye konuk oldu!
Ak Parti MYK üyesi TBMM grup Başkanvekili Mahir Ünal akit tv de yayınlanan Ankara kulisi programına konuk oldu.
GÜNDEM 21.11.2021, 15:01 21.11.2021, 16:47
Ünal, dış politika üzerinden cumhuriyet halk partisini sert sözlerle eleştirdi
“CHP, Yunanistan'la aynı ağzı kullanıyor”
Öte yandan enflasyona dair açıklamalarda bulunan Ünal, şunları söyledi
“Enflasyon sıkıntısı tüm dünyada etkilerini gösteriyor”
Namaz Vakti 21 Kasım 2021
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