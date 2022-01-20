AK Parti MYK Üyesi TBMM Grup Başkanvekili Ünal’dan önemli açıklamalar!

Ünal, TBMM Genel kurulunda konuşma yapmak üzere söz alarak önemli açıklamalarda bulundu.

Grup Başkanvekili Ünal burada yaptığı konuşmada Bu ülkenin 50-60 yıllık sorunlarını çözen bu milletin çözüm kapasitesini temsin eden Ak Parti Recep Tayyip Erdoğanın liderliğinde bugünün sorunlarını da çözecek kudrettedir” dedi.