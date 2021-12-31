AK Parti, Öğretmenlik Meslek Kanunu teklifini TBMM'ye sundu

Öğretmenlik, Türkiye'de bir kariyer mesleği olarak tanımlanacak.

Öğretmenlik Meslek Kanunu ile öğretmenlere mevcut haklarına ilave yeni mali, sosyal ve özlük haklar sağlanacak.

TEKLİF MECLİS'TE

AK Parti, 12 maddelik "Öğretmenlik Meslek Kanunu'na" ilişkin yasa teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu.

MAAŞLARDA BİN VE 2 BİN LİRA ARTIŞ

Teklifle; öğretmenliği kariyer haline getiren düzenleme, uzman, başöğretmenlik unvanı da vererek maaşlarına bin ve 2 bin TL artış vermeyi öngörüyor.

MÜJDE 24 KASIM'DA VERİLDİ

Teklif, TBMM'de görüşülüp kabul edildikten sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayının ardından, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmiş olacak.

Erdoğan, kanunu çıkarmak için hazırlıkların tamamlandığını müjdesini ilk olarak 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla 81 ilden öğretmenlerle bir araya geldiği programda verdi ve ardından 20. Milli Eğitim Şurası açılış programında öğretmenlere verilecek yeni haklarla ilgili detayları kamuoyuyla paylaştı.

Yeni düzenleme ile öğretmenler ilk kez kapsamlı, yenilikçi ve bütüncül bir meslek kanununa kavuşacak.

MAHİR ÜNAL'IN AÇIKLAMASI

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, dün TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, 12 maddeden oluşan kanunun 2023 yılında yürürlüğe gireceğini aktarmış, "Kanununa ilişkin teklifimizi yarın sabah Meclis Başkanlığına sunacağız.” demişti.

3600 EK GÖSTERGE

Ünal, öğretmenlere yönelik 3600 ek göstergenin de bu teklifte yer aldığını belirterek, "Çalışma Bakanlığımızın diğer mesleklerle ilgili 3600 ek gösterge çalışmalarını 2022 yılında tamamlanmasını bekliyoruz. O yüzden bu maddenin yürürlüğünü 15 Ocak 2023 tarihine bırakıyoruz. 2023 yılı bütçe görüşmelerinin sonuna bırakıyoruz." diye konuşmuştu.

12 MADDEDE ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU

1- Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun çıktığında kaç öğretmeni kapsayacağı merak ediliyordu. Buna göre, Milli Eğitim Bakanlığı'nda 1 milyon dolayında öğretmen görev yapıyor. Bu öğretmenlerden 110 bini sözleşmeli, 750 bini kadrolu, 100 bin dolayında ise okul yöneticisi.

2- Yeni kanunla sözleşmeli öğretmen ile kadrolu öğretmen ayrımı da ortadan kaldırılacak. Mecburi hizmet hariç özlük hakları, atamalar, tayinler başta olmak üzere sözleşmeli öğretmenler ile kadrolu öğretmenler aynı haklara sahip olacaklar.

3- Yeni düzenleme ile öğretmenlikte adaylık kaldırma sınavı artık yapılmayacak, bunun yerine öğretmenlerin mesleki gelişmeleri temelinde bir program uygulanarak adaylara destek verilecek.

4- Milli Eğitim Bakanlığı, artık öğretmenlerin mesleki gelişim programlarında yeni atanan öğretmenlere ve deneyimi 5 yılın altındaki öğretmenlere öncelik verilecek uygulamayı hayata geçirecek. Öğretmenlerin eğitim seçeneklerini zenginleştirmek amacıyla aynı öğrencilere yönelik açılan Eğitim Bilişim Ağı (EBA) gibi Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) kuruldu ve bu ağdan öğretmenler, sömestirden itibaren yararlanmaya başlayabilecek.

5- Öğretmenlikte 10 yılını doldurmuş öğretmenlere uzman öğretmenlik imkanı getirilecek. Eğitimlerini tamamlayan ve yapılan sınavdan başarıyla geçen uzman öğretmenler, hem bir derece alacaklar, hem de maaşlarında 1000 lira artış olacak.

6- 10 yıllık uzman öğretmenler, eğitimlerini tamamlayıp sınavda başarılı oldukları takdirde başöğretmen unvanı ile görev yapacaklar. Yine bu öğretmenlere ilave bir derece verilecek, ayrıca maaşlarında da 2000 lira artış yapılacak.

7- Milli Eğitim Bakanlığında, 75 bin dolayında daha önce yapılan uzmanlık sınavını kazanmış öğretmen görev yapıyor. Bu öğretmenlerin, kanun yürürlüğe girdikten sonra otomatik olarak uzman öğretmenliğe geçiş yapması bekleniyor.

Öte yandan MEB'de 600 bine yakın 10 yılını doldurmuş öğretmen görev yapıyor. Bu öğretmenlerin tamamı, herhangi bir kontenjan kısıtlaması olmadan Bakanlığın düzenleyeceği eğitimlere ve ardından yapılacak uzmanlık sınavına girme hakkı elde edecek.

8- Halihazırdaki 75 bin dolayında uzman öğretmen de kanunun ardından başöğretmenlik için de aday adayı olmuş olacak.

9- Uzmanlıkta 10 yılını doldurmuş öğretmenler de düzenlenecek eğitimlere ve ardından yapılacak sınavda başarılı olmaları halinde başöğretmenliğe hak kazanacak.

10- 10 yılını doldurmuş öğretmenler, alan sınırlaması olmadan tezli ya da tezsiz yüksek lisans yapmışsa uzman öğretmenlik yazılı sınavından muaf olacaklar. Bu öğretmenler, Milli Eğitim Bakanlığının düzenlediği eğitimlere katıldıktan sonra sınavdan muaf tutularak uzman öğretmenliğe geçiş hakkı elde edecek.

11- Doktorasını tamamlamış ve 10 yıl uzman öğretmen olarak görev yapmış öğretmenler, başöğretmenlik yazılı sınavından muaf tutulacak. Aynı şekilde doktora yapan öğretmenlerin mesleki gelişim eğitimlerinden geçtikten sonra başöğretmenliğe hak kazanması bekleniyor.

Dolayısıyla Öğretmenlik Meslek Kanunu ile birlikte hem bir kariyer sistemi oluşacak, aynı zamanda öğretmenlerin lisansüstü eğitime teşvik edilmesi ile ilgili de çok ciddi bir adım atılmış olacak.

12- Bu kanunla artık birinci derecedeki öğretmenlerin ek göstergeleri 3600 olacak. Bu şekilde öğretmenler, emekli olduklarında hem alacakları ikramiye hem de emekli maaşlarında bir artış yaşanacak.