AK Parti Sözcüsü Çelik açıkladı
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yangınlarla ilgili yapılan paylaşımlara tepki gösterdi, "Fitne ateşiyle de mücadele edeceğiz" dedi.
GÜNDEM 02.08.2021, 20:04
Çelik'in açıklamaları şu şekilde:
"Yalan haberleri yaymak ayıp oluyor. Bu mücadele yeşil vatanı korumak, insanları korumak, doğayı korumak için sürdürülüyor.
Bu yalan haberler, yangın ateşini söndürmek için canlarını hiçe sayan arkadaşlarımızın moralini bozmaktan başka birşeye yaramaz.
Buradaki arkadaşlar günlerce uyumadılar. Tutup da onalrın mücadelesi sürerken yalan haber yaymak doğru değil. Hepimiz yeşil vatanı korumak istiyoruz.
Bu alanların inşaata açılması söz konusu değil. Hepimizin yapması gereken mücadeleye destek vermektir."
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