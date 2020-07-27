AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhuriyetimiz tüm nitelikleriyle göz bebeğimizdir

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Türkiye'nin siyasal rejimiyle ilgili siyasal kamplaşma üretmek yanlıştır. Cumhuriyetimiz tüm nitelikleriyle göz bebeğimizdir." dedi.

GÜNDEM 27.07.2020, 09:26 27.07.2020, 09:33
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AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhuriyetimiz tüm nitelikleriyle göz bebeğimizdir

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti'nin, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk devleti olduğunu, bu nitelikleriyle Cumhuriyet'in herkesin ortak çatısı olduğunu belirtti.

"Cumhuriyetimiz tüm nitelikleriyle göz bebeğimizdir"

Türkiye'nin siyasal rejiminin büyük sosyal ve siyasal tecrübelerden geçtiğini ve geleceğe yürümekte olduğunu belirten Çelik, "Türkiye'nin siyasal rejimiyle ilgili siyasal kamplaşma üretmek yanlıştır. Cumhuriyetimiz tüm nitelikleriyle göz bebeğimizdir. Dünden beri sosyal medyada siyasal rejimimizle ilgili ortaya çıkan sağlıksız tartışma ve kamplaşma, Türkiye’nin gündemi değildir." ifadelerini kullandı.

"Ortak ideallerimizle geleceğe yürümeliyiz"

Çelik, "Türkiye Cumhuriyeti güçlü ve büyük bir devlet olmasının yanı sıra, tüm dünyada 'bilhassa kimsesizlerin kimsesidir.' Sorumluluğumuz ahlaki ve siyasidir. Siyasal temeli olmayan kamplaşmalar yerine ortak ideallerimizle geleceğe yürümeliyiz." dedi.

"Milletimizin tüm fertleri bu gelecekte pay sahibidir"

Türkiye Cumhuriyeti'nin ilelebet payidar kalacağını ifade eden Çelik, açıklamasına şöyle devam etti:

 "Milletimizin duası ve desteğiyle, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemiz ve insanlık için erişilmez denilen hedeflere yürüyoruz. Cumhuriyetimiz parlamaya devam edecektir. Milletimizin tüm fertleri bu gelecekte pay sahibidir."

"Cumhurbaşkanımızın dirayetli yönetimiyle milletimizin özlemlerine sağlam adımlarla ulaşacağız"

Çelik, "Kurtuluş Savaşı’mızın başkomutanı, devletimizin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve İstiklal Savaşı kahramanlarını rahmetle ve saygıyla yad ediyoruz. Tarihten bugüne kesintisiz bir halka olarak devam eden mücadele azmimizi daha da kuvvetli kılıyoruz." dedi.

Çelik, şöyle devam etti:

"Cumhuriyetimiz, milletimizin asırlara dayanan büyük devlet geleneğinin birikimi ve billurlaşmış halidir. Mensubu olmakla şeref duyduğumuz milletimiz, insanlık ailesinin seçkin ve saygın mensubudur. Buna layık olmak hepimizin borcu ve kaderidir.

Cumhuriyetimiz ilelebet payidar kalacaktır. Cumhurbaşkanımızın dirayetli yönetimiyle milletimizin özlemlerine sağlam adımlarla ulaşacağız. Duamız milletimizledir. Gayretimiz biricik ülkemiz içindir. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti..."

#AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik #Twitter
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