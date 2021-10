AK Parti Sözcüsü Çelik: Mavi Vatan, ana vatanın ayrılmaz bir parçasıdır

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MKYK toplantısı devam ederken gündemdeki konuları değerlendirdi.

CHP’den Mavi Vatan ile ilgili yapılan açıklamaya, "Bir CHP milletvekili çıktı Mavi Vatan anlayışının aşırı saldırganlık ifade ettiğini söyledi. Mavi Vatan ana vatanın ayrılmaz bir parçasıdır. Mavi Vatan bizim için kırmızı çizgidir, tartışılacak bir tarafı yoktur" sözleriyle tepki gösterdi.

"Yunanistan ve Rum Kesimi maksimalist davranışlardan vazgeçmeli"

Mavi Vatan’ın önemine dikkat çeken Çelik, Yunanistan’ın saldırgan tavrına değindi, "sorunları masada çözebiliriz" çağrısı yaptı.

"Mavi Vatan'daki hak ve menfaatlerimizi korumak için her şeyi yaparız, her türlü bedeli öderiz, her türlü mücadeleyi veririz. Yunanistan'ın ve Rum Kesimi'nin Ege'de, Akdeniz'de, Doğu Akdeniz'de bu davranışlarından vazgeçmesi gerekiyor. Masada çözülebilecek pek çok mesele vardır. Eğer karşı tarafta iyi niyet varsa gerçekten bir ortak nokta bulunmak isteniyorsa bu mümkündür."

"Sömürge geçmişinden kaçmak için bizi hedef alıyor"

Çelik, Cezayir’e yönelik açıklamalarında Türkiye’yi hedef alan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a tepki gösterdi.

"Bu hiçbir devlet başkanı tarafından yapılmaması gereken bir açıklamadır. Kendi sömürge mirasıyla yüzleşmekten kaçmak için Sayın Cumhurbaşkanımızı ve Türkiye Cumhuriyeti’ni, Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihini, Osmanlı Devleti'ni hedef alma şeklindeki bu siyaseti, bu zihniyeti hiçbir şekilde anlamadığımızı ifade etmek isterim."

"Laiklik prensibi anayasadaki yerine koruyacak"

AK Parti Sözcüsü Çelik, yeni anayasada laiklik kavramı ile ilgili tartışmalara da şu sözlerle değindi.

"Laiklik prensibi sadece bir düzenleme olarak değil aynı zamanda da bir toplumsal barış ilkesi olarak anayasadaki yerini koruyacaktır. AK Parti burada laik devlet düzenini savunmaktadır."

Sosyal medyaya ilişkin bir soru üzerine tüm dünyayı etkileyen kesintiyi hatırlatan Çelik, "Dünki mesele de bize göstermiştir ki aslında o kadar güvenli alanda değil verilerimiz. Her gün kullandığımız bu aplikasyonlar sosyal medya mecraları bir anda elimizden gidebilir" diye konuştu.