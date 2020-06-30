AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Macron'a: Libya'da suç işleyen sizsiniz

AK Parti Sözcüsü Çelik, Europol'ün terör raporuyla ilgili, "Türkiye'nin tespitlerini teyit etmektedir. Umarız rapordan Avrupa ülkeleri gereken nasibi alır." dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sona erdi.

AK Parti Sözcüsü Çelik toplantı sonrası açıklama yaptı.

Çelik, "Sayın Macron'a buradan ifade etmek isteriz; Libya'da suç işleyen sizsiniz, Libya'da tehlikeli bir oyun oynuyorsunuz." ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Çelik,"Eğer insanlık suçundan bahsedilecekse, hukuka aykırı bir durumdan bahsedilecekse, Macron'un arkasında olduğu eylemlerdir hukuka aykırı olan." diye konuştu.

Batı Şeria'nın İlhakı Planı hakkında Çelik, "Buna karşı dünya ayağa kalkmazsa, İsrail kademe kademe uluslararası düzenin bütün meşruiyetini yok edecektir." dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik, "Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin muhatabı KKTC'dir. GKRY, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'yle meselelerini çözmelidir." ifadelerini kullandı.

"Cumhur İttifakı, FETÖ ile mücadale konusunda son derece kararlıdır"

Ömer Çelik, "Cumhur İttifakı, FETÖ ile mücadale konusunda son derece kararlıdır, asla bir gevşeme söz konusu olmayacaktır." dedi.

Çoklu baro sistemiyle ilgili Çelik, "Savunmanın bütün unsurlarını yönetimlere yansıtacak, savunma erkini güçlendirecek model üzerinde çalışıyor arkadaşlarımız." diye konuştu.