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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MYK toplantısı sonrası açıklama yaptı!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK Toplantısı hakkında açıklamalarda bulundu. Sözcü Çelik, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği süreci için "Terörle bağlantılarını kesmeleri gerekir" dedi.

GÜNDEM 19.05.2022, 16:17 19.05.2022, 16:48
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MYK toplantısı sonrası açıklama yaptı!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK Toplantısı hakkında açıklamalarda bulundu.

AK Parti Sözücüsü Çelik'in açıklamalarından derlenenler;

"Terörle mücadele konusundaki kararlılığımız aynen sürüyor. Hem yurt içinde hem yurt dışında operasyonlar devam ediyor. Her geçen gün terör örgütlerine verilen siyasi ve askeri desteklerin nasıl verildiğine dair yeni bilgilere ulaşıyor.

Bugünlerde İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği tartışılıyor. Bazı müttefiklerimiz Türkiye'nin düşmanına destek verdi.

"BU DESTEK KABUL EDİLEMEZ"

Türkiye'nin terörizmle mücadelesinde destek verildiğini görmedik. Sizin bu terör örgütlerine verdiğiniz destekler, bizim askeri polisimize ve vatandaşımıza saldırı olarak dönüyor. Bu destek kabul edilemez.

Terör örgütüne verilen desteğin 'DEAŞ ile mücadele' bahanesi adı altında yapılması kabul edilemez. İsveç Savunma Bakanı PKK/YPG elebaşı ile online görüştü.

NATO'ya üye olmak ilkelerin NATO'nun ilke ve prensiplerine uygun olmasını istiyoruz. Türkiye'nin NATO'dan izole olacağı yönündeki yorumların NATO'ya zarar vermekten başka işe yaramayacaktır. Bize ambargo uygulanması gibi bri tavır kabul edilemez.

Yine bu ülkelerden birinin dışişleri bakanının açıklaması utanç vericidir. Türkiye NATO'nun genişlemesine hiçbir zaman karşı çıkmadı.

Fransa'da çimento fabrikası Lafarge var. Bu firmanın, terör örgütü PKK/YPG'nin yeraltı sığınaklarını ve sığınaklarını yaptığı ortaya çıktı. Hatta DEAŞ'la işbirliği de ortaya çıktı.

Bize saldıran bir terör örgütünün sığınaklarını bir NATO ülkesindeki çimento fabrikası yapacak. Bu çelişkinin giderilmesi gerekiyor."

ATATÜRK HAVALİMANI'NA MİLLET BAHÇESİ

Daha önce Sayın Kılıçdaroğlu 'Bu benim projemdi' dedi. Şİmdi seferberlik halinde karşı çıkıyorlar. Böylesine tutarsız bir yaklaşım olabilir mi?

Hiçkimse kendi kötü siyasetine Atatürk'ü kalkan yapmaya kalkmasın. 132 bin 500 ağaç dikilecek. Her türlü vatandaşımıza hizmet edecek bir persperktifle hayata geçirilecek.

MISIR'LA NORMALLEŞME SÜRECİ

1 Haziran'da Hazine ve Maliye Bakanımız Mısır'a gidecek.

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#AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik #AK Parti MYK toplantısı
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