AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten gündeme ilişkin açıklamalar

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik MYK Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin insanların katledilmesine göz yuman bir ülke olmadığını belirten Çelik, Yunanistan'ın Türk sularına ittiği mültecileri hatırlattı.

Afgan göçmenler konusuna da değinin Çelik, Türkiye'nin bundan sonra bir mülteci daha alacak kapasitesinin olmadığını söyledi.

Göçün önlenmesinde sorumluluğun tüm dünya ülkelerine düştüğünü de sözlerine ekleyen AK Parti Sözcüsü Çelik, "Türkiye, üzerine kimsenin sorumluluk yükleyeceği ülke değildir." dedi.

"TÜRKİYE ÖLÜMDEN KAÇAN İNSANLARA KUCAK AÇTI"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları şu şekilde:

"Türkiye bütün dünyanın gözü önünde insanların katledilmesine göz yumacak ülke değildi. Başka ülkeler mültecilerin botlarını şişleyerek ölüm bölgesine göndermeye çalışıyorlar. Biz böyle bir ülke değiliz. Mültecilere sahip çıkma görevini Türkiye tek başına yerine getiriyor. Bundan sonra Türkiye'nin bir mülteci alacak daha kapasitesi yoktur. Türkiye, üzerine kimsenin sorumluluk yükleyeceği ülke değildir.

Birçok sayıda kişiyi güvenli bölgelere iade ediyoruz. Türkiye en geniş kapsamlı iade merkezlerine sahip ülkelerin başında geliyor. Dönmek isteyenlere bu kolaylığı sağlıyoruz.

"HERKES AFGAN GÖÇÜNÜ ÖNLEMEK İÇİN ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYMALIDIR"

Buradaki meseleye kapsamlı bir şekilde bakmak gerekir. Türkiye'nin demokratik, nüfus güvenliği önemli meselelerden biridir. Türkiye kendi değerlerine yakışan şekilde ölümden kaçan insanlara kucak açmıştır. Ama hiç kimse Türkiye bir tane daha mülteci alacak şeklinde düşünmemelidir. Bu yaptıkları fevkelade yanlış olur.

Suriye için önerilen model güvenli bölgenin, uçuşa yasak bölgenin oluşturulmasıydı. Cumhurbşakanımız çok ısrar etti ama buna yanaşmayanlar göç sorununun ortaya çıktığını gördü.

Afganistan'daki kaos devam ederse göç dalgası büyüyecektir. Herkes Afgan göçünü önlemek için elini taşın altına koymalıdır."

"OYUN DEĞİŞTİRİCİ UNSURLAR DEVREDE"

"Geçtiğimiz hafta önemli açılışların yapıldığı haftaydı. Dünyada savunma sanayiindeki yarış büyük boyutlara erişmiş durumda. Yeni gelişen teknolojilerin savunma sistemlerine nasıl uygulanacağı, rakipler tarafından kullanılması halinde savunma sistemlerinin nasıl güçlendireceği bir mesele olmuştur. Pek çok aşamadan geçilerek oyun değiştirici güç olarak İHA, SİHA TİHA dediğimiz yeni unsurlar devreye girmiştir.

Hepiniz takip ediyorsunuz sık sık ABD, İngiliz, Rusya gibi bazı ülkelerdeki kuruluşların değerlendirmelerinde Türkiye'nin İHA, SİHA, TİHA'larla oyun değiştirici kabiliyete ulaştığı vurgulanıyor.

Savunma sanayii konusunda kabilyetimizi bu kadar zor bir coğrafyada, son derece önemli olacaktır. En son orman yangınlarında da bunların ne kadar önemli olduğunu gördük.

Afganistan'daki gelişmeleri çok yakından takip ediyoruz. 7 seferde 1409 vatandaşımız tahliye edilmişti. Vatandaşlarımızın tahliyesini gerçekleştiren herkese teşekkürlerimizi iletiyoruz."