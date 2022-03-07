AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten MYK sonrası açıklamalar

AK Parti MYK Toplantısı'nın ardından Sözcü Ömer Çelik, gündeme yönelik açıklamalarda bulundu.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü özelinde açıklamalarda bulunan Ömer Çelik, Diyarbakır Anneleri'ni de unutmadı.

Diyarbakır Anneleri'nin haklı mücadelesine destek vermeye devam edeceklerini ifade eden Çelik, dünyanın bu konuyu yeterince gündeme getirmemesini ikiyüzlülük olarak gördüklerini belirtti.

Ömer Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

KADIN HAKLARININ İYİLEŞTİRİLMESİ

"Bütün sıkıntıları gidermeye açığız. Genel çerçevesini Cumhurbaşkanımız net bir şekilde ortaya koydu. Cezalar artırılacak, iyi hal indirimi olmayacak. Kravat takıp, iyi davrananlara bundan sonra makul bulunmayacak. Taciz eylemlerine yönelik de adım atılacak.

Adalet Reformu da karara bağlandığı takdirde, hayat geçtiğinde birçok yaranın iyileşmesine, birçok nefret eyleminin önlenmesine dönük güçlü bir mekanizma olacaktır.

ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ

Geri sayım başladı. İnşallah Cumhurbaşkanımızın teşrifiyle açılacak. Bu tarihi güne tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI

Ateşkesin kalıcı bir barışa dönüşmesi gerekir. Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu tavır açıktır. Zelenskiy ve Putin'in bir araya getirmek, tüm diplomatik zemini oluşturmak için hazırız.

Ukrayna'daki Türk muhabirlere geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Adem Metan'a Yeni Şafak'tan Taha Hüseyin Karagöz'e, hepsine geçiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Gösterdikleri faaliyet için de teşekkürlerimizi sunuyoruz.

NATO'NUN GÜVENLİĞİNDE TÜRKİYE KONSEPTİ

İnsanların ölümünü durdurmak için girişimlerde bulunmak gerekiyor. NATO darbelere karşıysak işgale de karşıyız diyor. AB'de göstermediği diplomasiyi Türkiye tek başına yürütmektedir.

Türkiye'nin kendi milli güvenliği için ortaya koyduğu konseptin NATO'nun güvenliği için vazgeçilmez olduğu görülmüştür.

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