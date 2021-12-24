AK Parti Zeytinburnu ilçe binasının önüne patlayıcı bırakan zanlı yakalandı

AK Parti Zeytinburnu ilçe binasının önüne salı gecesi zaman ayarlı bomba yerleştirilmişti.

O anlar güvenlik kamerasına da yansımıştı. Bomba imha uzmanları, paketi kontrollü şekilde fünyeyle patlatmıştı.

Kutudaki düzeneğin parça tesirli, el yapımı ve zaman ayarlı patlayıcı olduğu belirlendi.

İstanbul terörle mücadele ekipleri, bombayı ilçe binasının önüne koyan şüpheliyi Zeytinburnu’nda gözaltına aldı. Adresinde yapılan aramalarda 8 fişek ele geçirildi.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürerken, olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.