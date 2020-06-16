AK Parti’den ‘Ayasofya’ anketi!
MYK toplantısında AK Parti AR-GE Başkanı Hamza Dağ tarafından sunulan ankete göre; AK Parti ve MHP'lilerin yüzde 90'ı, İYİ Parti tabanının yüzde 70'i ve CHP tabanının yüzde 40'ının Ayasofya'nın cami olarak yeniden ibadete açılmasını doğru bulduklarını ifade etti.
GÜNDEM 16.06.2020, 20:12 16.06.2020, 20:32
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GÖZLER ÇIKACAK KARARDA
Danıştay'ın 2 Temmuz'da Sürekli Vakıflar Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği'nin Ayasofya'yı müzeye dönüştüren Bakanlar Kurulu kararının iptali için açtığı davadan çıkacak kararın, Ayasofya ile ilgili atılacak adımda etkili olacağı kaydediliyor.
İLK NAMAZ 15 TEMMUZ'DA KILINABİLİR
Danıştay'ın ret kararı vermesinin de hükümetin tasarrufuna engel oluşturmayacağı belirtiliyor. AK Parti kurmayları, müze statüsünün kaldırılması planlanan Ayasofya'da ilk namazın 15 Temmuz'da kılınabileceğini ifade etti.
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