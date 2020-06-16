AK Parti’den ‘Ayasofya’ anketi!

GÖZLER ÇIKACAK KARARDA

Danıştay'ın 2 Temmuz'da Sürekli Vakıflar Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği'nin Ayasofya'yı müzeye dönüştüren Bakanlar Kurulu kararının iptali için açtığı davadan çıkacak kararın, Ayasofya ile ilgili atılacak adımda etkili olacağı kaydediliyor.

İLK NAMAZ 15 TEMMUZ'DA KILINABİLİR

Danıştay'ın ret kararı vermesinin de hükümetin tasarrufuna engel oluşturmayacağı belirtiliyor. AK Parti kurmayları, müze statüsünün kaldırılması planlanan Ayasofya'da ilk namazın 15 Temmuz'da kılınabileceğini ifade etti.