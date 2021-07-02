Akar'dan, Kabil Havalimanı değerlendirmesi
Bakan Akar, temasların ardından ortaya çıkacak sonucu Cumhurbaşkanı Erdoğan ile değerlendireceklerini söyledi.
GÜNDEM 02.07.2021, 09:44 02.07.2021, 10:16
ABD'nin çekilmesinden sonra Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın güvenliğini Türkiye'nin sağlaması gündemde.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Afganistan'daki havalimanına ilişkin değelendirmelerde bulundu.
"PLANIMIZI GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ"
Akar, "Temaslar sürecek. Görüşmelerden çıkacak sonucu Cumhurbaşkanımızın başkanlığında ele alacağız, onayını müteakip planımızı gerçekleştireceğiz." dedi.
Geride bıraktığımız günlerde, ABD'den teknik bir heyet Ankara'yı ziyaret etmiş, Milli Savunma Bakanlığı yetkilileriyle yapılan görüşmelerde havalimanının faaliyette olması için yapılacaklar ele alınmıştı.
ERDOĞAN İLE BIDEN GÖRÜŞTÜ
Konuyu, Brüksel'de düzenlenen NATO Zirvesi kapsamında bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden ele almıştı.
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