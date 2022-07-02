Akaryakıt fiyatlarına indirim!
Benzin fiyatlarında beklenen indirim geldi. Motorin fiyatlarına üst üste gelen indirim sorası litresi 30 liraya yaklaşan benzin fiyatları 25 lira seviyesine geriledi. Öte yandan yalnız benzin değil LPG’de de indirim geldi.
GÜNDEM 02.07.2022, 14:30
Benzinde 2 Lira 13 Kuruş, LPG’de İse 1 Lira 75 Kuruş İndirim Yansıdı.
Akaryakıt İstasyonu İşletmecisi Şems Sezal İndirimin Akaryakıt Alışverişini Arttırdığını Ve Ciddi Bir Sirkülasyon Yaşandığını Söyledi.
Namaz Vakti 02 Temmuz 2022
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