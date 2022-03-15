Akdeniz Bölgesi için fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Antalya'nın doğusunun iç kesimleri, Mersin'in iç ve yüksek kesimleri ile Silifke ve Aydıncık çevreleri, Adana ve Kahramanmaraş'ın kuzeyi ile Karaman'ın güneyinde kuzey yönlerden kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına (60-90 km/sa) bekleniyor.

Çarşamba günü etkisini kaybetmesi beklenen kuvvetli rüzgar nedeniyle ulaşımda aksamalar, kar örtüsü olan yüksek kesimlerde karın savrulması sonucu tipi ve çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması konusunda uyarı yapıldı.

Doğu Akdeniz'in batısında rüzgarın kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75km/sa) fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın, gece saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.