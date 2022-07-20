AKEDAŞ çalışanlarından Kızılay’a kan bağışı!
Sosyal sorumluluk projelerine büyük önem veren AKEDAŞ düzenli olarak sürdürdüğü kan verme kampanyasına devam ediyor.
GÜNDEM 20.07.2022, 15:20 20.07.2022, 15:50
Kahramanmaraş genel müdürlük binasında gerçekleştirilen proje ile çok sayıda çalışan gönüllü olarak kan bağışında bulundu.
Düzenli olarak yapılması hedeflenen ve belirlenen hedefe uyma konusunda disiplin sahibi şirket yönetimi sosyal sorumluluk bilincinin gelişmesine de büyük katkı sağlayarak çalışanların kan bağışıyla ihtiyaç sahiplerine ulaşmasına olanak tanıyor.
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