Akıncı Üssü davasında darbecilere ceza yağdı

15 Temmuz'da darbecilerin komuta merkezi Akıncı Üssü'nde yaşananlarla ilgili davada sona gelindi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 4 bin 658 sayfalık Akıncı Üssü iddianamesini 31 Mart 2017'de mahkemeye gönderdi.

Davanın ilk celsesi, 1 Ağustos 2017'de Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki 1800 kişilik salonda görüldü. Duruşmalar 1198 gün sürdü. 475 sanık savunma yaptı, 385 kişi tanık sıfatıyla beyan verdi, 440 mağdur dinlendi.

Dava boyunca sanıklar birçok kez inkar stratejisine sığındı, provokasyonlar ile yargılamayı uzatmaya çalıştı. Görüntülere montaj diyen de vardı, yakalandığı üste hiç bulunmadığını iddia edenler de. Ancak iddialar bilirkişi raporları ile çürütüldü.

79'ar kez ağırlaştırılmış müebbet cezası

Sanık, tanık ve müştekiler ile avukatların beyanları 5 bin 500 saatten fazla sürdü. Bu beyanların dökümü 100 bin sayfayı geçti. 515'inci celse sonunda sanıkların son sözlerinin de tamamlanması ile karar aşamasına gelindi.

Mütalaada, Akıncı'daki örgüt yöneticileri "anayasal düzeni ihlale teşebbüs", "Cumhurbaşkanına suikast girişimi" ve 77 kişinin şehit edilmesinden ayrı ayrı sorumlu tutuldu.

FETÖ'nün sözde sivil yöneticileri Kemal Batmaz, Hakan Çiçek, Nurettin Oruç ve Harun Biniş ile 16 asker yönetici hakkında 79'ar kez ağırlaştırılmış müebbet cezası istendi.

355 sanık hakkında da "anayasal düzeni ihlale teşebbüs" suçundan birer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis talep edildi.

Mahkeme heyeti karar duruşmasında, 365'i tutuklu 475 sanık hakkında hükmünü açıklayacak.