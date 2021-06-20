Akrabalar arasında arazi sulama kavgası! Ölü ve yaralılar var
Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde akrabalar arasında arazi sulama nedeniyle çıkan kavgada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi ise yaralandı.
GÜNDEM 20.06.2021, 09:53
Edinilen bilgiye göre kavga, gece saatlerinde Şanlıurfa’nın Suruç ilçesine bağlı Akören kırsal Mahallesi Yalnızdam Sokak'ta yaşandı. İddiaya göre, akraba olan Gök ve Gülek aileleri arasında arazi sulama suyu nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada ilk belirlemelere göre 10 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine giden ambulanslarla Suruç ve Şanlıurfa merkezdeki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan ikisi yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kavga nedeniyle kırsal mahalleye çok sayıda jandarma ekibi sevk edilirken hastanelerde ise polis tarafından yoğun güvenlik önlemleri alındı.
Kavgaya ilgili soruşturma başlatıldı.
29°
açık
Namaz Vakti 20 Haziran 2021
|İmsak
|03:17
|Güneş
|05:04
|Öğle
|12:39
|İkindi
|16:31
|Akşam
|20:04
|Yatsı
|21:43
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|40
|84
|2. Galatasaray
|40
|84
|3. Fenerbahçe
|40
|82
|4. Trabzonspor
|40
|71
|5. Sivasspor
|40
|65
|6. Hatayspor
|40
|61
|7. Alanyaspor
|40
|60
|8. Karagümrük
|40
|60
|9. Gaziantep FK
|40
|58
|10. Göztepe
|40
|51
|11. Konyaspor
|40
|50
|12. Başakşehir
|40
|48
|13. Rizespor
|40
|48
|14. Kasımpaşa
|40
|46
|15. Malatyaspor
|40
|45
|16. Antalyaspor
|40
|44
|17. Kayserispor
|40
|41
|18. Erzurumspor
|40
|40
|19. Ankaragücü
|40
|38
|20. Gençlerbirliği
|40
|38
|21. Denizlispor
|40
|28
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|34
|70
|2. Giresunspor
|34
|70
|3. Samsunspor
|34
|70
|4. İstanbulspor
|34
|64
|5. Altay
|34
|63
|6. Altınordu
|34
|60
|7. Ankara Keçiörengücü
|34
|58
|8. Ümraniye
|34
|51
|9. Tuzlaspor
|34
|47
|10. Bursaspor
|34
|46
|11. Bandırmaspor
|34
|42
|12. Boluspor
|34
|42
|13. Balıkesirspor
|34
|35
|14. Adanaspor
|34
|34
|15. Menemenspor
|34
|34
|16. Akhisar Bld.Spor
|34
|30
|17. Ankaraspor
|34
|26
|18. Eskişehirspor
|34
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|38
|86
|2. M. United
|38
|74
|3. Liverpool
|38
|69
|4. Chelsea
|38
|67
|5. Leicester City
|38
|66
|6. West Ham
|38
|65
|7. Tottenham
|38
|62
|8. Arsenal
|38
|61
|9. Leeds United
|38
|59
|10. Everton
|38
|59
|11. Aston Villa
|38
|55
|12. Newcastle
|38
|45
|13. Wolverhampton
|38
|45
|14. Crystal Palace
|38
|44
|15. Southampton
|38
|43
|16. Brighton
|38
|41
|17. Burnley
|38
|39
|18. Fulham
|38
|28
|19. West Bromwich
|38
|26
|20. Sheffield United
|38
|23
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|38
|86
|2. Real Madrid
|38
|84
|3. Barcelona
|38
|79
|4. Sevilla
|38
|77
|5. Real Sociedad
|38
|62
|6. Real Betis
|38
|61
|7. Villarreal
|38
|58
|8. Celta de Vigo
|38
|53
|9. Granada
|38
|46
|10. Athletic Bilbao
|38
|46
|11. Osasuna
|38
|44
|12. Cádiz
|38
|44
|13. Valencia
|38
|43
|14. Levante
|38
|41
|15. Getafe
|38
|38
|16. Deportivo Alaves
|38
|38
|17. Elche
|38
|36
|18. Huesca
|38
|34
|19. Real Valladolid
|38
|31
|20. Eibar
|38
|30
Günlük GazetelerTümü