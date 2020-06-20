Akşener, erken seçim için tahminlerini söyledi!

İYİ Parti lideri Akşener, erken seçim hakkında önemli açıklamalarda bulunarak şu ifadeleri kullandı

Yalnız şunu söyleyeyim, 2023 gibi gözüküyor. Bu benim analizim. Birincisi ekonomi, partili Cumhurbaşkanı'nın da ekonomiyi bu hale getirmesi nedeniyle böyle bir çıkarım yaptım. Zaman ne gösterir bilmeyiz ama 2023'ten önce olacak gibi bir ön görüm var. Ancak muhalefet seçim istiyor diye bir durum yok.

Biz, Devlet-Millet barışmasını başaracağız, bunun yolbaşcısı olacağız.

Vatandaş artık eskisi kadar kutuplaştırma gündemine prim vermiyor. AK Parti seçmeni de buna dahil.

"KRİZ YÖNETİMİNDE BİZİM GÖZÜMÜZDE BAŞARISIZ OLDULAR"

Koronavirüs sürecinde atılan adımların başarısız olduğunu düşündüklerini söyleyen Akşener sözlerini şu şekilde devam etti

Taksit taksit yardımlar yapıldı. Pandeminin başından itibaren kararsız adımlar atıldı. Krizlerde yönetim anlayışı belli olur. Bu krizde maalesef bizlerin gözünde başarısız oldu. 15 paket açıklanmış, inanırlılığı güvenirliliği kalmadı.