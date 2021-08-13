Alanya'da orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor
Antalya'nın Alanya ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.
GÜNDEM 13.08.2021, 17:50
Antalya'nın Alanya ilçesinde, Gümüşgöze ve Türktaş mahalleleri arasındaki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
Durumun bildirilmesi üzerine, bölgeye bir yangın söndürme helikopteri, çok sayıda arazöz, itfaiye aracı ve personel yönlendirildi.
Havadan ve karadan müdahale edilen yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
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