Alanya'da orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor

Antalya'nın Alanya ilçesinde, Gümüşgöze ve Türktaş mahalleleri arasındaki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Durumun bildirilmesi üzerine, bölgeye bir yangın söndürme helikopteri, çok sayıda arazöz, itfaiye aracı ve personel yönlendirildi.

Havadan ve karadan müdahale edilen yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.