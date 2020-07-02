Alçak paylaşımlara tepkiler çığ gibi!
Sosyal Medyadaki nefret paylaşımları milleti çileden çıkardı. Son olarak, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve eşi Esra Albayrak’ın yeni doğmuş bebekleri için sosyal medyada yapılan çirkin yorumlar, bardağı taşıran son damla oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatının ardından AK Parti, sosyal ağlara yeni bir format kazandıracak düzenlemeye yönelik çalışmalara başladı.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, muhalefet liderlerinin 'sosyal medya' düzenlemesine ilişkin yaptığı Netflix (netfiliks) yorumlarına atıfta bulunarak, ''Onlar dizi izleyip film çeviredursun, biz hizmet edip tarih yazmaya devam edeceğiz'' dedi.
Bakan Albayrak ve eşini doğrudan hedef alan paylaşıma tepkiler ardı ardına geldi.
Milliyetçi hareket partisi genel başkanı devlet bahçeli twitter hesabında yaptığı paylaşımda Sosyal medyada yaşanan dehşet verici ve şiddet dolu kirlenme nihayete ermeden bir daha ne Twitter hesabımı kullanacağım ne de Facebook paylaşımı yapacağım. Bu konuda TBMM’de gündeme gelecek her muhterem ve müstesna kanun teklifine de sonuna kadar destek vereceğini söyledi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal ise vatandaşların haklarının korunması, özel hayatlarının dokunulmazlığı, temel hak ve özgürlüklerinin güvence altına alınması devletin vatandaşına karşı sorumluluğudur ifadelerini kullandı.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın yeni doğan çocuğu Hamza Salih ve eşi Esra Albayrak ile ilgili sosyal medyadan yapılan çirkin paylaşıma karşı gerek vatandaşlar gerekse siyasilerden büyük tepki geldi.
CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI FUAT OKTAY
Dünyaya gözlerini yeni açmış bir yavruya, heyecanını yaşayan anneye ve bu mutluluğu paylaşan babaya hakaret kabul edilemez. Cumhurbaşkanımızın kızı Esra Albayrak Hanım'ı hedef alan ahlak dışı söylemi lanetliyorum dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak 4. Kez baba olma sevincini sosyal medya hesabından paylaşmasının ardından çirkin bir saldırını hedefi oldu.
Çiftin mutlu günün de sosyal medya tetikçileri ahlaksız paylaşımlarda bulundu.
Albayrak ailesine yönelik sosyal medyadaki çirkin saldırılarıyı ilk yaptıkları açıklamalarla kınamış gibi görünen CHP ve İYİ Parti daha sonra yine çark etti. CHP ve İYİ Parti, Başkan Erdoğan'ın "Sosyal medya mecralarının kontrol edilmesini istiyoruz" sözlerine de çarpıtarak algı operasyonuna girişti..
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'de sosyal medya hesabı twitterdan yaptığı paylaşımda,"Dark'ın son sezonunu bitirmeden Netflix'i kapatırsan vallahi gücenirim Sayın Erdoğan" diyerek sözde espri yaptı. Kemal Kılıçdaroğlu da Akşener'in attığı tweet'e cevap niteliğinde "Hırsından şimdi spoiler (sıpoylır) verir" mesajıyla ahlaksızlığa alkış tuttu.
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