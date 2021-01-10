Aleyna Çakır cinayetinden flaş gelişme!

Adli tıp kurumu tarafından Başsavcılığa gönderilen raporda bir erkeğe ait DNA örnekleri bulunduğu tespitine yer verilmişti.

Bu rapor üzerine Çakır’ın avukatları, DNA örneklerinin şüpheli Ümitcan Uygun’a ait olup olmadığının araştırılması için savcılığa başvurmuştu.



Başsavcılık, Çakır’dan otopsi işleminde alınan örnek ve tırnağında tespit edilen DNA profilleriliyle şüphelininkinin karşılaştırılmasına karar verdi.



Adli Tıp Raporunda "asılma" dışında ölüme neden olabilecek bir belirti tespit edilemediği de söylenmişti.



Aleyna Çakır 3 Haziran 2020'de hayatını kaybetmiş, genç kızın cansız bedeni erkek arkadaşı Ümitcan Uygun tarafından bulunmuştu.