Ali Ağaoğlu kalp krizi geçirdi

Ağaoğlu Şirketler Grubu'nun Yönetim Kurulu Başkanı 68 yaşındaki Ali İbrahim Ağaoğlu, kalp krizi geçirdi.

Türkiye'nin en zengin 27'nci insanı olarak bilinen Ağaoğlu'nun, Ataşehir'deki özel bir hastaneye kaldırıldığı aktarılıyor.

Uzun süredir dijital mecralarda adı duyulmayan iş adamının, herhangi bir sağlık problemi olup olmadığı bilinmiyor.

Anjiyo yapıldı

Son dakika gelişmesine göre, hastanede tedavisi süren ve anjiyo yapılan Ağaoğlu'nun durumun iyi olduğu öğrenildi.

Ali Ağaoğlu kimdir?

Trabzonlu iş adamı Ali Ağaoğlu, 3 Mart 1954 tarihinde Of'ta dünyaya geldi.

Babasının geçirdiği kalp rahatsızlığı sonrasında işlerin başına geçen Ağaoğlu, lise eğitimini yarıda bıraktı.

Ticari anlamda babasından 1977 yılında ayrılan iş adamı, Ağaoğlu Şirketler Grubu'nu kurdu.

Ali Ağaoğlu, 1981 yılından itibaren toplu konut siteleri üretmeye başladı.