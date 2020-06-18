Ali Babacan'dan erken seçim açıklaması!
TV5 canlı yayınına katılan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan erken seçim tartışmalarına yeni bir boyut kazandıracak açıklamalarda bulundu.
GÜNDEM 18.06.2020, 14:41 18.06.2020, 18:48
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Babacan, "erken seçim olur mu?" sorusunu değerlendirerek şöyle konuştu...
“Madem seçim 2023 Haziran ayında neden bugünden bununla uğraşıyorlar. Olabilir, böyle bir niyet olabilir. O özgüven olsa belki yapabilirlerdi ama zannetmiyorum. Çünkü İstanbul’un hatırası çok taze. Ankara’nın hatırası çok taze. Antalya’nın hatırası çok taze. Adana kaybedilmiş, Mersin kaybedilmiş." dedi.
Baskın seçim ihtimalini zayıf gördüğünü ifade eden Babacan sözlerini şu şekilde sürdürdü.
"Ama tabi seçimi ne tetikleyebilir? İktidar ortakları arasında anlaşmazlık çıkabilir. Özellikle küçük ortağın daha önceki dönemlerde erken seçimleri başlatan bir alışkanlıkları var.” ifadelerini kullandı.
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