Alınan tedbirler sonuç vermeye başladı yeni vaka sayıları düştü

281 kişi ise koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi, toplam can kaybı sayısı 42 bin 746'ya yükseldi.

Ayrıca Türkiye’de salgının başından bu yana kaydedilen toplam vaka sayısı 5 milyonu aşarak 5 milyon 16 bin 141 oldu.

Türkiye’de aşılma süreci de hızla sürüyor. ülke genelinde 25 milyona yakın aşı yapıldı. 14 milyondan fazla kişiye 1. Doz. 10 milyondan fazla kişiye ise 2. Doz aşıları uygulandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Çin aşı sevkiyatının yeniden başlayacağını söyledi. Haziran ve Temmuz aylarında toplam 44 milyon doz Biontech aşısı geleceğini açıklayan Koca, yaz döneminde 18, belki de 16 yaş üstünün aşılanabileceğini ifade etti.

Vaka sayısını 5 bine indirmeyi hedefleyerek uygulanmaya başlanan tam kapanma süreci sıkı denetimlerle devam ediyor. 17 günlük sürecin sonunda vakalarda ki düşüş istenen düzeye ulaşırsa 17 mayıs pazartesinden itibaren normalleşme süreci başlayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında toplanacak olan kabine hafta içi salgının seyrini görüşecek 17 mayıs ve sonrası için kararlar alınacak