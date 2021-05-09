Alınan tedbirler sonuç vermeye başladı yeni vaka sayıları düştü
Sağlık Bakanlığının açıkladığı 8 Mayıs 2021’e ait günlük koronavirüs tablosunda 18 bin 52 yeni koronavirüs vakası tespit edildi. Vaka sayısı 17 Mart'tan bu yana ilk kez 20 binin altına indi.
281 kişi ise koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi, toplam can kaybı sayısı 42 bin 746'ya yükseldi.
Ayrıca Türkiye’de salgının başından bu yana kaydedilen toplam vaka sayısı 5 milyonu aşarak 5 milyon 16 bin 141 oldu.
Türkiye’de aşılma süreci de hızla sürüyor. ülke genelinde 25 milyona yakın aşı yapıldı. 14 milyondan fazla kişiye 1. Doz. 10 milyondan fazla kişiye ise 2. Doz aşıları uygulandı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Çin aşı sevkiyatının yeniden başlayacağını söyledi. Haziran ve Temmuz aylarında toplam 44 milyon doz Biontech aşısı geleceğini açıklayan Koca, yaz döneminde 18, belki de 16 yaş üstünün aşılanabileceğini ifade etti.
Vaka sayısını 5 bine indirmeyi hedefleyerek uygulanmaya başlanan tam kapanma süreci sıkı denetimlerle devam ediyor. 17 günlük sürecin sonunda vakalarda ki düşüş istenen düzeye ulaşırsa 17 mayıs pazartesinden itibaren normalleşme süreci başlayacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında toplanacak olan kabine hafta içi salgının seyrini görüşecek 17 mayıs ve sonrası için kararlar alınacak
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