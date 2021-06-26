Alternatif tıp adı altında işkence! Hastanın belinden iki adet delik açıp, deri altından çamaşır ipi geçirdiler

Elazığ'da bel ağrıları yaşayan 25 yaşındaki hastayı muayene eden doktor gördükleri karşısında şaşkınlık yaşadı. Hastanın alternatif tıp adı altında, beline delik açılıp derinin altından çamaşır ipi geçirildiği anlaşıldı, uygulama sonucu bölgede enfeksiyon gelişti. Yapılan muayene sonrası konuşan Ortopedi Uzmanı Dr. Noyan Dirlik, böyle bir vakayla ilk kez karşılaştığını söylerken, bu tür uygulamaların ölümcül sonuçlar doğurabileceği konusuna dikkat çekti.

GÜNDEM 26.06.2021, 14:51
Alternatif tıp adı altında işkence! Hastanın belinden iki adet delik açıp, deri altından çamaşır ipi geçirdiler

Elazığ'da yaşayan 25 yaşındaki erkek hasta, bel ağrısı şikâyeti ile doktora gitti. Muayeneye başlayan Ortopedi Uzmanı Dr. Noyan Dirlik, gördükleri karşısında büyük şaşkınlık yaşadı. Hastanın belinden iki adet delik açılmış ve deri altından çamaşır ipi geçirilmişti. Hastanın şikâyetini tedavi edeceğini söyleyen, hiçbir eğitimi olmayan birinin bunu yaptığı ve uygulama sonucu belinde enfeksiyon geliştiği belirlendi.

AĞRILARI GEÇMEYİNCE FARKLI YÖNTEMLERE BAŞVURMUŞ

Hürriyet'in haberine göre hayvancılıkla uğraşan erkek hastaya 2 yıl önce ''ankilozan spondilit'' tanısı konduğunu belirten Dr. Dirlik, şunları söyledi: "2 yıl önce teşhis koyulan hasta birçok tedavi denemiş ama ağrıları geçmeyince farklı yöntemlere başvurmuş. Son olarak da böyle bir olay yaşamış. Hastada bir miktar enfeksiyon gelişmişti ancak bu çok riskli bir durum. Eğer enfeksiyon sinir köklerine ilerlerse sinir hasarı yaşanabilir.

''DERİ ALTINDAN İP GEÇİRMEYİ İLK KEZ GÖRDÜM''

Bu enfeksiyon ilerlerse de ölüme kadar götürebilir. Bu tarz hiçbir işe yaramayan, alternatif tıp adı altında uygulamalara çok rastlıyoruz. Ancak deri altından ip geçirmeyi ben de meslek hayatımda ilk defa gördüm. 5 aydır hasta bu şekilde yaşıyor. Son derece tehlikeli, ölümcül sonuçları olabilecek bir uygulama.

SEPSİSE KADAR GİDEBİLİR

Enfeksiyon ilerlerse iç organlara zarar verebilir, sepsise kadar gidebilir. Hastaya durumu anlattım. Önemli işleri olduğunu söyleyen hastanın tedavisine hafta başından itibaren devam edeceğiz. Cerrahi müdahale ile enfeksiyonu temizleyeceğiz."

''DOKTOR KONTROLÜNDE YAPILMALI''

Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları (GETAT), 2014 yılında Sağlık Bakanlığı'nın çıkardığı bir yönetmelik ile devlet hastanelerinde uygulanmaya başladı. Bu uygulamaların içinde akupunktur, hipnoz, fitoterapi gibi 15 uygulama alıyor. Bu uygulamaların sadece doktor kontrolünde yapılması gerektiğini belirten Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi GETAT Sorumlu Hekimi Dr. Kanat Tayfun, merdiven altı denilen uygulamaların hastaya yarardan çok zarar getirdiğini ifade etti.

''YARAR GETİRMEDİĞİ GİBİ ZARAR DA VERİYOR''

Dr. Tayfun, şunları söyledi: "Dağlama, yakma, ip geçirme gibi sözde tedavi ettiği iddia edilen bu uygulamaların hiçbiri yarar getirmediği gibi hastaya zarar veriyor. Sağlık Bakanlığı bu konuda güzel bir yönetmelik yayınladı ve 15 tane alt birim belirledi. Kanuna ve yönetmeliğe göre bu uygulamalar sadece doktorlar tarafından yapılabiliyor. Hekim olmadığı halde, 'Ben el aldım, ocakta öğrendim, ailemiz de şifacı' diyerek mezoterapi, hipnoz gibi uygulamaları yaptığını söyleyen kimseye halkımız lütfen itibar etmesin. İp geçirmek gibi şeyler son derece zararlı. Hastada enfeksiyon oluşur, iç organlara zarar verir. Normalde geleneksel tıp uygulamalarında böyle bir tedavi zaten yok. Tıbbın ilk prensibi 'Önce hastaya zarar verme'dir."

SEPSİS NEDİR?

Vücutta bir enfeksiyona neden olan bakterilerin kana karışması ile vücuttaki bağışıklık sisteminin bu bakterilere karşı büyük bir savunma tepkisi göstermesi ile sepsis ortaya çıkar. Normal şartlarda vücudun kana karışan bakterilere karşı bir bağışıklık yanıtı geliştirmesi normal ve olması gereken bir durumdur. Fakat bu yanıt bazı durumlarda olması gerekenden çok daha güçlü olduğunda, organ ve dokulara hasar verebilmektedir. Ağır sepsis vakalarında tüm vücutta iltihaplanmalar meydana gelir ve septik şok adı verilen tablo ortaya çıkabilir. Bu durum tansiyonda ciddi bir düşüşü de beraberinde getirir ve ölümle sonuçlanabilir.

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