banner86

banner85

Altın alacaklar, altın yatırımı olanlar dikkat!

Altın fiyatları 24 Haziran Cuma günü de yatırımcılar tarafından ilgiyle takip ediliyor. Dün Merkez Bankası faiz kararını açıklamasıyla gram altın fiyatlarında hareketlilik yaşandı. Ons altın fiyatları ise Fed’in sözlü yönlendirmeleriyle baskılanmaya devam ediyor. Altın yatırımcıları altın fiyatlarına ilişkin tahminleri araştırırken iki dev kurumdan yeni bir değerlendirme yapıldı. Peki ons altın, gram altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? İşte anlık, canlı, güncel rakamlar...

GÜNDEM 24.06.2022, 09:53
Altın alacaklar, altın yatırımı olanlar dikkat!

Altın yatırımcılarının hafta boyunca gözü kulağı Fed ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’ndan (TCMB) gelecek açıklamalardaydı. Dün yurtiçi cephede TCMB’nin PPK toplantısı gündemin ilk sırasındaydı. TCMB beklentiler doğrultusunda politika faizini yüzde 14 seviyesinde sabit tuttu. Metinde değerlendirme süreçleri tamamlanan teminat ve likidite politika adımlarının para politikası aktarım mekanizmasının etkinliğinin güçlendirilmesi için kullanılmaya devam edileceği ifade edildi. TCMB metinde güçlendirilen makro ihtiyati politika setini kararlılıkla uygulayarak gerekmesi durumunda ilave tedbirleri uygulamaya alacağını belirtti.

POWELL'DAN KRİTİK 'FAİZ' MESAJI

Dünya borsaları enflasyon ve resesyon riskleri arasında bocalamaya devam ederken, ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın ABD Kongresi'nde iki gün sürecek yarıyıllık Para Politikası Raporu'na ilişkin sunumu ve sonrasında vereceği mesajlar yatırımcıların odağında bulunuyordu. Powell konuşmasında enflasyonla mücadele taahhüdünün "koşulsuz" olduğunu ifade etti. Ayrıca, enflasyonun düştüğüne dair kanıt görmek istediklerini belirterek faiz oranlarını düşürmek konusunda isteksiz olacaklarını söyledi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ise gelecek toplantıda Fed'in politika faizini 75 baz puan artıracağına neredeyse kesin gözüyle bakılırken, eylül toplantısında da 75 baz puanlık artış ihtimali yüzde 36 seviyesinde bulunuyor.

ALTIN VE DOLAR FİYATLARINDA SON DURUM

Hafta boyunca 17,30 – 17,35 lira seviyesinde sıkışan dolar/TL kuru Merkez Bankası’nın faiz kararına çok önemli bir tepki vermedi. Dolar kuru haftanın son işlem gününde de 17,35 TL seviyelerinde bulunuyor. Aynı dakikalarda euro/TL 18,29 liradan alıcı ile buluşuyor.

Altının ons fiyatı ise şu sıralar 1825 dolardan değerleniyor. Dün Merkez’in faiz kararı sonrasında piyasa kapanışına doğru 1030 lira seviyesine dayanan gram altın fiyatı ise 1021 liradan günü kapattı. Bu sabah ise gram altın fiyatı yönünü aşağı çevirdi ve 1018 lira seviyelerinde bulunuyor.

“DOLARIN GÜCÜ YAVAŞLAMAYA BAŞLARSA…”

Altın fiyatlarına ilişkin tahminler araştırılırken iki dev kurumun analistlerinden dikkat çeken değerlendirmeler art arda geldi. Standard Chartered raporundaki stratejistlere göre, sarı metalin, jeopolitik gerilimlerin artması üzerine 1.895 dolarlık direncin üzerine çıkması mümkün. Stratejistler, şu değerlendirmeyi yapıyor:

“Jeopolitik belirsizlik ve artan politika hataları endişeleri muhtemelen destekleyici olmaya devam edecek. Her iki endişeye ilişkin herhangi bir tırmanış, özellikle doların gücü yavaşlamaya başlarsa altının 1.875 - 1.895 dolar direncinin üzerine kırılması olası. Öte yandan, 1.775 doların altında bir kırılma, 1.675 dolara doğru satış yapma riskini doğurur.”

“ALTIN FİYATINDA DAHA BELİRGİN BİR DÜŞÜŞ ÖNGÖRMÜYORUZ”

Altın 1.825 dolara düştü. Yine de Commerzbank ekonomistleri sarı metalin 1.800 dolar seviyesinin üzerinde kalmasını bekliyor. Ekonomistler, “Altın, döngüsel emtiaların uğradığı fiyat düşüşünün arkasında resesyon korkuları olmasına rağmen, son haftalarda güvenli liman olma ününü sürdürmekte defalarca başarısız oldu,” diyor. Bununla birlikte, şu yorumla devam ediyorlar:

“Geçtiğimiz birkaç hafta içinde, 1.800 doların hemen üzerindeki fiyatlarda alım ilgisi gördü. Bu da altın fiyatının bu eşiğin altına herhangi bir kalıcı şekilde düşmesini engelledi. Bu sefer de aşağı yukarı aynısının olmasını bekliyoruz. Altın fiyatında daha belirgin bir düşüş öngörmüyoruz.”

#altın #TL #ekonomi #Aksu Tv #aksu tv haber
Yorumlar (0)
Namaz Vakti 24 Haziran 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 38 81
2. Fenerbahçe 38 73
3. Konyaspor 38 68
4. Başakşehir 38 65
5. Alanyaspor 38 64
6. Beşiktaş 38 59
7. Antalyaspor 38 59
8. Karagümrük 38 57
9. Adana Demirspor 38 55
10. Sivasspor 38 54
11. Kasımpaşa 38 53
12. Hatayspor 38 53
13. Galatasaray 38 52
14. Kayserispor 38 47
15. Gaziantep FK 38 46
16. Giresunspor 38 45
17. Rizespor 38 36
18. Altay 38 34
19. Göztepe 38 28
20. Ö.K Yeni Malatya 38 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 36 70
2. Ümraniye 36 70
3. Bandırmaspor 36 62
4. İstanbulspor 36 60
5. Erzurumspor 36 58
6. Eyüpspor 36 57
7. Samsunspor 36 51
8. Boluspor 36 50
9. Manisa Futbol Kulübü 36 49
10. Tuzlaspor 36 49
11. Denizlispor 36 49
12. Keçiörengücü 36 48
13. Gençlerbirliği 36 48
14. Altınordu 36 45
15. Adanaspor 36 45
16. Kocaelispor 36 44
17. Bursaspor 36 44
18. Menemen Belediyespor 36 38
19. Balıkesirspor 36 12
Takımlar O P
1. M.City 38 93
2. Liverpool 38 92
3. Chelsea 38 74
4. Tottenham 38 71
5. Arsenal 38 69
6. M. United 38 58
7. West Ham United 38 56
8. Leicester City 38 52
9. Brighton 38 51
10. Wolverhampton Wanderers 38 51
11. Newcastle 38 49
12. Crystal Palace 38 48
13. Brentford 38 46
14. Aston Villa 38 45
15. Southampton 38 40
16. Everton 38 39
17. Leeds United 38 38
18. Burnley 38 35
19. Watford 38 23
20. Norwich City 38 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 86
2. Barcelona 38 73
3. Atletico Madrid 38 71
4. Sevilla 38 70
5. Real Betis 38 65
6. Real Sociedad 38 62
7. Villarreal 38 59
8. Athletic Bilbao 38 55
9. Valencia 38 48
10. Osasuna 38 47
11. Celta Vigo 38 46
12. Rayo Vallecano 38 42
13. Elche 38 42
14. Espanyol 38 42
15. Getafe 38 39
16. Mallorca 38 39
17. Cadiz 38 39
18. Granada 38 38
19. Levante 38 35
20. Deportivo Alaves 38 31