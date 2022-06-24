Altın alacaklar, altın yatırımı olanlar dikkat!

Altın yatırımcılarının hafta boyunca gözü kulağı Fed ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’ndan (TCMB) gelecek açıklamalardaydı. Dün yurtiçi cephede TCMB’nin PPK toplantısı gündemin ilk sırasındaydı. TCMB beklentiler doğrultusunda politika faizini yüzde 14 seviyesinde sabit tuttu. Metinde değerlendirme süreçleri tamamlanan teminat ve likidite politika adımlarının para politikası aktarım mekanizmasının etkinliğinin güçlendirilmesi için kullanılmaya devam edileceği ifade edildi. TCMB metinde güçlendirilen makro ihtiyati politika setini kararlılıkla uygulayarak gerekmesi durumunda ilave tedbirleri uygulamaya alacağını belirtti.

POWELL'DAN KRİTİK 'FAİZ' MESAJI

Dünya borsaları enflasyon ve resesyon riskleri arasında bocalamaya devam ederken, ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın ABD Kongresi'nde iki gün sürecek yarıyıllık Para Politikası Raporu'na ilişkin sunumu ve sonrasında vereceği mesajlar yatırımcıların odağında bulunuyordu. Powell konuşmasında enflasyonla mücadele taahhüdünün "koşulsuz" olduğunu ifade etti. Ayrıca, enflasyonun düştüğüne dair kanıt görmek istediklerini belirterek faiz oranlarını düşürmek konusunda isteksiz olacaklarını söyledi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ise gelecek toplantıda Fed'in politika faizini 75 baz puan artıracağına neredeyse kesin gözüyle bakılırken, eylül toplantısında da 75 baz puanlık artış ihtimali yüzde 36 seviyesinde bulunuyor.

ALTIN VE DOLAR FİYATLARINDA SON DURUM

Hafta boyunca 17,30 – 17,35 lira seviyesinde sıkışan dolar/TL kuru Merkez Bankası’nın faiz kararına çok önemli bir tepki vermedi. Dolar kuru haftanın son işlem gününde de 17,35 TL seviyelerinde bulunuyor. Aynı dakikalarda euro/TL 18,29 liradan alıcı ile buluşuyor.

Altının ons fiyatı ise şu sıralar 1825 dolardan değerleniyor. Dün Merkez’in faiz kararı sonrasında piyasa kapanışına doğru 1030 lira seviyesine dayanan gram altın fiyatı ise 1021 liradan günü kapattı. Bu sabah ise gram altın fiyatı yönünü aşağı çevirdi ve 1018 lira seviyelerinde bulunuyor.

“DOLARIN GÜCÜ YAVAŞLAMAYA BAŞLARSA…”

Altın fiyatlarına ilişkin tahminler araştırılırken iki dev kurumun analistlerinden dikkat çeken değerlendirmeler art arda geldi. Standard Chartered raporundaki stratejistlere göre, sarı metalin, jeopolitik gerilimlerin artması üzerine 1.895 dolarlık direncin üzerine çıkması mümkün. Stratejistler, şu değerlendirmeyi yapıyor:

“Jeopolitik belirsizlik ve artan politika hataları endişeleri muhtemelen destekleyici olmaya devam edecek. Her iki endişeye ilişkin herhangi bir tırmanış, özellikle doların gücü yavaşlamaya başlarsa altının 1.875 - 1.895 dolar direncinin üzerine kırılması olası. Öte yandan, 1.775 doların altında bir kırılma, 1.675 dolara doğru satış yapma riskini doğurur.”

“ALTIN FİYATINDA DAHA BELİRGİN BİR DÜŞÜŞ ÖNGÖRMÜYORUZ”

Altın 1.825 dolara düştü. Yine de Commerzbank ekonomistleri sarı metalin 1.800 dolar seviyesinin üzerinde kalmasını bekliyor. Ekonomistler, “Altın, döngüsel emtiaların uğradığı fiyat düşüşünün arkasında resesyon korkuları olmasına rağmen, son haftalarda güvenli liman olma ününü sürdürmekte defalarca başarısız oldu,” diyor. Bununla birlikte, şu yorumla devam ediyorlar:

“Geçtiğimiz birkaç hafta içinde, 1.800 doların hemen üzerindeki fiyatlarda alım ilgisi gördü. Bu da altın fiyatının bu eşiğin altına herhangi bir kalıcı şekilde düşmesini engelledi. Bu sefer de aşağı yukarı aynısının olmasını bekliyoruz. Altın fiyatında daha belirgin bir düşüş öngörmüyoruz.”