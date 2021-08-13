Altındağ'daki olaylarla ilgili 72 kişi daha gözaltında

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Altındağ'da 10 Ağustos'ta bir kişinin öldürülmesinin ardından yaşananlarla ilgili sosyal medyada provokatif paylaşımlarda bulunan ve çeşitli suçlardan aranan 72 kişinin daha yakalandığını bildirdi.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi;

Altındağ ilçemizde gerçekleşen müessif olay sonrası bölgede alınan önleyici tedbirler neticesinde 12 Ağustos günü güvenlik güçlerimizin ikazlarına uymayan, sosyal medya üzerinden provokatif paylaşımlarda bulunan ve çeşitli suçlardan aranan 72 şahıs doaha yakalanmıştır.

29 şahis hakkında idari işlem uygulanırken, 43 şahısla ilgili adli işlem başlatılmıştır. yakalanan şahısların 28'inin gasp, kasten yaralama, mala zarar verme, uyuşturucu madde imali, hırsızlık ve bunun gibi suçlardan kaydı bulunmaktadır. Konuyla ilgili çalışmalarımız devam etmektedir.