Altun'dan Ayasofya paylaşımı: Dini özgürlük açısından bir kazanımdır
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Ayasofya Camii'nin ibadete açılmasını "Dini özgürlükler açısından bir zafer" sözleriyle değerlendirdi. Altun, "Kültürel mirasımızı korumaya devam edeceğiz" dedi.
GÜNDEM 11.07.2020, 14:46 11.07.2020, 15:55
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Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından İngilizce olarak paylaşımlarda bulundu.
Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde Van'daki Akdamar Kilisesi ile Edirne'deki Büyük Sinagog'u onararak tarihi semboller arasına kattığını hatırlattı.
Ayasofya Camii'nin kapılarının dünyadaki herkese açık olmaya devam edeceğini söyledi.
Kültürel mirasın korunacağı ve yüceltileceği mesajını verdi.
Altun, "Tüm dinlerin mensupları Sultanahmet ve diğer camileri olduğu gibi Ayasofya Camii'ni de ziyaret etmeye devam edebilecekler" dedi.
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