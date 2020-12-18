Altun: Kötü geçmişlerini saldırarak örtemezler
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, "Doğum gününe resmi heyet gönderecek kadar Hitler-Nazi hayranı olanları milletimiz çok iyi tanıyor. Kötü geçmişlerini Cumhurbaşkanımıza saldırarak örtemezler." ifadelerini kullandı.
GÜNDEM 18.12.2020, 21:38
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından, 1932, 1938 ve 1941 yıllarına ait "Kemalist Türkiye'den faşist İtalya'ya selam", "Milli Şefimizle Führer arasında samimi tebrikler" başlıklı ve "Nazi Almanyası'nın Propaganda Bakanı Joseph Goebbels'in İstanbul'a gelişi"yle ilgili haberlerin yer aldığı gazete kupürlerini paylaştı.
Fahrettin Altun, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Doğum gününe resmi heyet gönderecek kadar Hitler-Nazi hayranı olanları, Goebbels'i özel misafir olarak ağırlayıp icazet alanları, imrendikleri faşist Mussolini'ye her fırsatta selam gönderenleri milletimiz çok iyi tanıyor. Kötü geçmişlerini Cumhurbaşkanımıza saldırarak örtemezler."
8°
açık
Namaz Vakti 18 Aralık 2020
|İmsak
|06:08
|Güneş
|07:35
|Öğle
|12:34
|İkindi
|15:02
|Akşam
|17:23
|Yatsı
|18:45
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|12
|26
|2. Galatasaray
|12
|23
|3. Fenerbahçe
|12
|23
|4. Karagümrük
|13
|20
|5. Beşiktaş
|11
|19
|6. Göztepe
|12
|18
|7. Gaziantep FK
|11
|18
|8. Kasımpaşa
|12
|18
|9. Hatayspor
|11
|18
|10. Malatyaspor
|11
|16
|11. Konyaspor
|11
|15
|12. Başakşehir
|12
|15
|13. Rizespor
|11
|15
|14. Trabzonspor
|12
|14
|15. Antalyaspor
|12
|14
|16. Sivasspor
|11
|11
|17. Gençlerbirliği
|11
|11
|18. Kayserispor
|11
|10
|19. Erzurumspor
|12
|9
|20. Ankaragücü
|11
|8
|21. Denizlispor
|11
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Tuzlaspor
|13
|27
|2. Altınordu
|14
|27
|3. Giresunspor
|14
|26
|4. Ankara Keçiörengücü
|14
|24
|5. Samsunspor
|14
|24
|6. Altay
|13
|23
|7. Adana Demirspor
|13
|22
|8. İstanbulspor
|12
|21
|9. Bursaspor
|14
|20
|10. Bandırmaspor
|14
|15
|11. Balıkesirspor
|13
|15
|12. Menemen Belediyespor
|13
|14
|13. Ümraniye
|14
|14
|14. Boluspor
|13
|13
|15. Akhisar Bld.Spor
|13
|13
|16. Adanaspor
|10
|12
|17. Ankaraspor
|13
|9
|18. Eskişehirspor
|14
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|13
|28
|2. Tottenham
|13
|25
|3. Southampton
|13
|24
|4. Leicester City
|13
|24
|5. Everton
|13
|23
|6. M. United
|12
|23
|7. Chelsea
|13
|22
|8. West Ham
|13
|21
|9. Man City
|12
|20
|10. Wolverhampton
|13
|20
|11. Aston Villa
|11
|19
|12. Crystal Palace
|13
|18
|13. Leeds United
|13
|17
|14. Newcastle
|12
|17
|15. Arsenal
|13
|14
|16. Brighton
|13
|11
|17. Burnley
|12
|10
|18. Fulham
|13
|9
|19. West Bromwich
|13
|7
|20. Sheffield United
|13
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|11
|26
|2. Real Sociedad
|14
|26
|3. Real Madrid
|13
|26
|4. Villarreal
|13
|22
|5. Barcelona
|12
|20
|6. Sevilla
|11
|19
|7. Granada
|12
|18
|8. Cádiz
|13
|18
|9. Celta de Vigo
|13
|16
|10. Real Betis
|13
|16
|11. Eibar
|13
|15
|12. Valencia
|13
|14
|13. Athletic Bilbao
|13
|14
|14. Elche
|11
|14
|15. Deportivo Alaves
|13
|14
|16. Getafe
|12
|13
|17. Real Valladolid
|13
|13
|18. Levante
|12
|11
|19. Huesca
|13
|11
|20. Osasuna
|12
|11