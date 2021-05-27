Amirallerin Montrö bildirisi soruşturmasında 84 kişi ifadeye çağrıldı

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca "103 amiralden Montrö bildirisi" başlığı altında yayınlanan bildiriyi imzalayanlarla varsa irtibatlı oldukları kişilerin tespiti amacıyla soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, daha önceki aramalarda ele geçirilen dijital materyallerin incelenmesi, şüpheli ifadeleri ve HTS analizleri sonucu elde edilen deliler çerçevesinde, bildiride imzaları olan 84 şüphelinin, "devletin güvenliğine ve anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma" suçundan ifadeye çağırıldığı bildirildi.

Açıklamada ayrıca ifade işlemleri için Ankara Emniyet Müdürlüğüne talimat yazıldığı, ifadelerin alınmasına başlandığı kaydedildi.

Soruşturma kapsamında daha önce bazı şüpheliler hakkında da işlem yapılmış, bu kişiler adli kontrolle serbest bırakılmıştı.