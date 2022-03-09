Anadolu Adliyesi’nde savcıya saldırı: Tutuklandı

İstanbul Kartal’daki Anadolu Adliyesi’nde görevli Cumhuriyet Savcısı O.S., makam odasında, bir dosyada taraf olan Gökmen Y.(44) isimli kişi tarafından saldırıya uğramıştı.

Savcıya hakaretler savuran şüpheli; polis memuru, güvenlik görevlisi ve katiplere de saldırmaya çalışmıştı.

SERBEST BIRAKILMIŞTI

Olayın ardından gözaltına alınan şüpheli Gökmen Y., savcılık tarafından “kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret”, “kamu görevlisini kasten yaralama”, “kamu görevlisine görevini yaptırmamak için direnme” suçlarından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilmişti.

Anadolu 6. Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli hakkında 1 aylık ev hapsi ve imza atma şeklinde adli kontrol hükmü uygulayarak serbest bırakmıştı.

TUTUKLAMAYA YÖNELİK YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

Savcı, şüphelinin serbest bırakılmasına itiraz etti.

Talebi değerlendiren Anadolu 1. Asliye Ceza Mahkemesi, itirazı kabul ederek şüpheli hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı.

Yeniden yakalanarak gözaltına alınan şüpheli Gökmen Y., emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edildi.

“BOKSÖRÜM, BİRİSİNE VURMAK İSTERSEM VURURUM”

Şüpheli mahkemedeki sorgusunda, “Benim tefecilikten dolayı müştekisi olduğum ve savcı beyin bakmış olduğu bir dosyası vardı. Ben dosya ile ilgili görüşmek üzere savcı beyin odasına gitmiştim. Boksörüm. Birisine vurmak istersem vururum. Kesinlikle savcı beye vurmadım. Olayı kendisine anlattığımda yanındaki kişilere, ‘bunu alın’ deyince ben de savcı beyin yakasına yapıştım. Devletin makamına saygım var. Güvenlik görevlilerine de herhangi bir şekilde direnmedim. Adalet istiyorum.” diyerek, tutuksuz yargılanmak istediğini söyledi.

TUTUKLANDI

Anadolu 1. Asliye Ceza Mahkemesince; şüpheli Gökmen Y.’nin “kasten basit yaralama” suçunu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösterir somut delillerin bulunması, serbest kalması halinde kaçma şüphesinin bulunması, serbest kalması halinde müştekiler ve tanık üzerinde baskı yapma girişiminde bulunma ihtimali gerekçe gösterilerek tutuklanmasına karar verildi.