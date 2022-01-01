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Anadolu Ajansı'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması sonuçlandı

Anadolu Ajansı'nın geleneksel ‘yılın Fotoğrafları’ oylaması sonuçlandı.

GÜNDEM 01.01.2022, 18:50 01.01.2022, 19:13
Anadolu Ajansı'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması sonuçlandı

AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasında, "Haber" kategorisinde "İlk kadın taarruz helikopter pilotu", "Yaşam" kategorisinde "Oğullarının emaneti Atmaca", "Spor" kategorisinde ise " Şampiyon Mete Gazoz " başlıklı fotoğraflar birinci seçildi.

Yılın fotoğraf oylamasın da bir ilk yaşandı. Kahramanmaraş tarihinde ilk defa yılın fotoğraf oylamasında yer alarak 312 bin 136 kişinin katıldığı oylamada İzzet Mazı’nın çektiği fotoğraf "Yaşam" kategorisinde birincilik elde etti.

Başta Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, olmak üzere birçok Bakanın ve Bürokratın katıldığı yılın fotoğraflar oylamasında rakiplerini geride bırakarak yaşam kategorisinde birincilik elde eden İzzet Mazı, Kahramanmaraş’ın adını hem Dünyaya hem de Türkiye’ye duyurdu.

Kahramanmaraş ve çevre illerde yapmış olduğu üst düzey görevlerde başarısını her dalda gösteren Mazı, insan odaklı yaptığı haberlerde farkını ortaya koyarak 2021 yılında gerçekleşen Anadolu Ajansı'nın geleneksel ‘yılın Fotoğrafları’ oylamasında Kahramanmaraş’ın göğsünü kabarttı.

Yaptığı kaliteli haberlere her geçen gün bir yenisine imzasını atan Anadolu Ajansı Kahramanmaraş büro sorumlusu İzzet Mazı, Kahramanmaraş’taki görevine gelir gelmez usta haberciliğini konuşturarak düzenlenen yarışmada birincilik elde ederek. Kahramanmaraşlılara gurur ve sevinç yaşattı.

Anadolu Ajansı'nın Türkiye'nin yanı sıra dünyanın farklı coğrafyalarından "Haber", "Yaşam" ve "Spor" kategorilerinde 68 karelik seçkisinin yer aldığı "Yılın Fotoğrafları" oylamasında. Zeytin Dalı Harekatı bölgesindeki üsse yönelik terör saldırısında şehit düşen Veteriner Uzman Çavuş Ahmet Akdal'ın birlikte görev yaptığı ve aynı saldırıda yaralanan mayın arama köpeği "Atmaca"nın, Akdal'la çekilen fotoğrafına bakışı katılımcılardan yoğun ilgi gördü.

"Oğullarının emaneti Atmaca" başlıklı "Yaşam" kategorisinin birincisi fotoğraf, İzzet Mazı tarafından Atmaca'nın hayatına devam ettiği Akdal'ın Kahramanmaraş'taki ailesinin evinde çekildi.


Muhabir: Gökhan Çalı

 

#Anadolu Ajansı #Yılın Fotoğrafları
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