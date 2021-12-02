Anadolu Yayıncılar Derneğinden TÜRKSAT'a Çağrı!

Anadolu Yayıncılar Derneği'nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"TÜRKSAT’A çağırımızdır!

Malumunuz üzere döviz fiyatlarındaki olağanüstü yükseliş ve TÜRKSAT’ın yeni kur üzerinden fiyatlama yapacağı açıklaması, bunun yanında yeni yıl ile birlikte kur artışının yanında tekrar belirlenecek olan asgari ücret sektörün ölüm fermanının ilanı olacaktır.

Demokrasinin ve Milli İradenin teminatı yerel uydu televizyon kanalları birer ikişer ekran karartmaya başladı. Sadece dün 3 yerel uydu kanalı ekranlarını kararttı. (Bahar TV Egetürk TV)

Yeni fiyat artışları ile zaten 35-40 civarında kalan yerel uydu TV’leri için 2022 Ocak ayı kapanma ve yok olma tehlikesi açıktır.

Yaşamak için yıllardan beri talep ettiğimiz ve hiç kabul görmeyip üvey evlat muamelesi gören yerel uydu televizyonlarının son çırpınışlarını artık TÜRKSAT görmeli ve çözüm üretmedir.

En azından yerel uydu TV'ler için uydu ücretlerinde makul ve ödenebilir miktarda Türk lirası cinsinden yıllık belirlenip artışların enflasyon artış oranında uygulanması her ay dolar kur artışı stresi yaşatmaktan iş yapamaz hale gelen TV’ler için az da olsa nefes alma imkanı sağlanacaktır. Bunun yanında gazetelere sağlanan imkânlardan yerel uydu TV’lerinin de faydalandırılması Anayasa hükmü olan eşitlik prensibine uygun olacaktır.

“Selam ve saygılarımla..."