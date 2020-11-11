Anayasa Mahkemesi'nden 15 Temmuz kararı!

Darbe girişimini bastırmak için sokağa çıkan sivillerin hukuki, mali, cezai sorumluluğu olmayacağı OHAL kanunu ile karara bağlanmıştı. CHP, 8 Ekim 2016'da çıkarılan kanunun iptali için Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) başvurdu. AYM, OHAL Kanunundaki kritik düzenlemeyi karara bağlayarak iptal istemini reddetti.

AYM'in gerekçeli kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararda, darbe teşebbüsünde saldırının kapsamının büyüklüğü, saldırıyı gerçekleştiren kişilerin önemli bir kısmının kamu görevlisi olması, hedefin bireyler değil devlet ve hükümet güçleri olması gözetildi. "Kanun vatandaşların herhangi bir zarara uğrama ihtimalini baştan bertaraf etmek amacıyla yapılmıştır" denildi.

Kanunun yargılama engeli taşımadığı hatırlatılarak CHP'nin iptal istemi reddedildi.

CHP milletvekilleri Özgür Özel, Engin Özkoç ve Engin Altan 127 vekille birlikte iptal istemi için AYM'e gitmiş, darbe girişimine karşı koymak üzere sokağa çıkan siviller için oluşturulan kuralın af niteliği oluşturduğu iddiasıyla yüksek mahkemeye başvurmuştu.