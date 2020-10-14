Anayasa Mahkemesi'nden tartışma yaratan 'ışıklar yanıyor' açıklaması!
AYM üyesi Engin Yıldırım'ın sosyal medyadan yaptığı paylaşım tartışma yarattı.
GÜNDEM 14.10.2020, 15:55 14.10.2020, 19:36
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Sosyal medya hesabından “Işıklar yanıyor” diyerek AYM binasının fotoğrafını paylaşan Yıldırım'a hem hükümetten hem de AK Parti'den tepkiler gecikmedi. Tepki açıklamalarında; " Paylaşımda darbe iması var" denildi, demokrasi vurgusu yapıldı.
Yıldırım, Twitter'dan yaptığı 'Işıklar yanıyor' paylaşımının ardından yeni bir açıklama yaptı. Yıldırım, "Demokrasi dışı oluşum ima etmem söz konusu değildir. Dün gece paylaştığım mesajda maksadını aşan ifadeler kullanmış olmaktan dolayı üzüntü duymaktayım" dedi.
Paylaşıma ilişkin Anayasa Mahkemesi'nden de bir açıklama geldi. "Bir üyenin paylaşımı yüce mahkemenin kurumsal görüşünü yansıtmaz. Her türlü demokrasi dışı girişimi reddetmekte hukuk devletinin yanında durmaktayız" denildi.
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