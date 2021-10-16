Angela Merkel Türkiye'de!

Almanya’da başbakanlık görevini bırakmaya hazırlanan Angela Merkel, Türkiye'ye geldi.

İstanbul’daki Huber Köşkü’ne geçen Merkel’i, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşıladı.

BOĞAZI İZLEDİLER

Erdoğan ve Merkel, Huber Köşkü balkonunda önce Boğaz'ı izledi ardından gazetecileri selamladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Merkel'e İstanbul Boğazı ile ilgili bilgiler verdiği görüldü.

GÖRÜŞMEDE MASAYA GELECEK KONULAR

Görüşmede Türkiye ve Almanya arasındaki ikili ilişkiler, tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, iş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.

Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri, Libya, Suriye ve Afganistan başta olmak üzere, bölgesel ve uluslararası meseleler de büyük zirvede masaya gelecek.

Samimi sohbetin ardından tekrar köşke giren ikili arasındaki kritik görüşme başladı.